El mercurio se vuelve loco: las temperaturas se desploman 12 grados en cuestión de horas

Desde que amaneció, el día apuntaba a que podríamos tener un fin de semana prometedor. Un sol intenso calentó la ciudad desde primera hora de este viernes y la temperatura fue subiendo según se acercó el mediodía. Alrededor de las 18.00 horas se alcanzó la máxima: el termómetro marcó 27 grados. Pero el buen tiempo no es más que un sueño febril. Cuando caiga la noche, se acabó. Las temperaturas bajarán hasta que el sábado tengamos, como mucho, quince grados. Las mínimas podrían ser dignas de un día de invierno dado que van a rondar los 7.

¿Por qué se produce este desplome? Carlos Otero, de Meteogalicia, explica que hoy tenemos sobre la Península Ibérica una masa de aire cálido que facilita que en Vigo las temperaturas puedan llegar a rozar los 30 grados. Pero, mientras esto ocurre, se está formando al oeste de Irlanda una profunda borrasca, muy significativa. «Está dejando una configuración muy revuelta en las islas Británicas y también va a pasar aquí», apunta el experto. Entre el frente y el anticiclón de las Azores, que estuvo protegiéndonos todos estos días, se va a formar un corredor de vientos del noroeste. «Va a tener las líneas de presión muy juntas y va a trasladar una masa de aire de origen polar marítimo hacia Galicia», añade.

Es decir, el aire va a traer consigo el frío y se va a producir un descenso de las máximas que se puede clasificar como «extraordinario». Es el máximo nivel en la escala de diferencia de temperaturas: «Se califica así cuando el cambio supera los diez grados. Entre seis y diez se dice que es notable», apunta el físico. Pese a la rareza, es una característica de la latitud gallega, muy cambiante y sobre todo en primavera.

En el caso de Vigo el desplome va a ser de doce grados: bajan de 27 a 15. Las mínimas caerán a la mitad, de doce hoy a siete mañana. Todo en cuestión de horas. De la toalla y el bikini en la playa a un abrigo decente. Pero no es todo. También va a llover. El sábado puede caer orballo a primera hora. Por la tarde se prevé que aguante con nubes y claros.

El domingo peor y en la ciudad es un día grande. Se corre la Vig-Bay y juega el Celta contra el Oviedo. Las reservas hoteleras ya superan el 90%, hay récord de inscripciones en la carrera y casi no quedan entradas para el partido. Y la lluvia no quiere perderse la fiesta. Se esperan de forma intermitente durante toda la jornada. «Además, pueden bajar más las temperaturas, pues con las precipitaciones va a ser difícil llegar a 15 grados», apunta el meteorólogo.

Pedro Mina

La inestabilidad va a permanecer al menos hasta el miércoles, cuando entraría de nuevo en escena el anticiclón.

Aviso amarillo

Mañana sábado hay un aviso amarillo en las Rías Baixas por vientos que pueden alcanzar fuerza 7 y ondas de más de cuatro metros. De Fisterra a Ribadeo el aviso cambia a naranja y el mar se torna más peligroso. «Es mar combinada con ese viento del norte fuerte y agitación en el mar de fondo», indica Otero. El domingo permanece y podría hacerlo más días mientras no regrese el anticiclón.