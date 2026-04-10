Luz verde en el Concello de Vigo al acuerdo que ata al Celta a Balaídos hasta 75 años más: el canon será variable

Tras el mal trago vivido en la noche del jueves en Friburgo, el Celta tiene al menos un motivo para sonreír en clave institucional. La junta de gobierno local del Concello de Vigo acaba de aprobar el pliego de condiciones que permitirá formalizar la concesión directa del estadio de Balaídos al club y prolongar el matrimonio entre ambos al menos otros 50 años, con posibilidad de prolongar el acuerdo hasta los 75 años, recogiéndose explícitamente en el texto que el Celta tiene la obligación de mantener Balaídos como sede del equipo profesional masculino durante la vigencia de la concesión.

Este acuerdo está llamado a convertirse en un auténtico punto de inflexión para el Celta, que tendrá desde la firma del acuerdo (todavía hay que quemar varias fases administrativas como la exposición pública y la resolución de posibles alegaciones que se presenten) plena libertad para ampliar los usos de Balaídos más allá de lo estrictamente futbolístico, permitiéndole una total explotación del recinto con nuevas propuestas de negocio u organización de eventos y conciertos, lo que debería servir como una auténtica palanca para incrementar los ingresos y servir como base para continuar creciendo como club.

«El proceso arranca muy bien, una decisión que es muy buena para la ciudad, el Celta, para todos. Cuando los procedimientos arrancan bien, uno tiene que mostrar la satisfacción y yo lo hago tanto como alcalde y como aficionado», destaca el regidor de Vigo, Abel Caballero, tras el acuerdo aprobado por su gobierno.

El pleno disfrute de un bien de dominio público como es el estadio de Balaídos y toda la parcela donde se levanta tendrá, lógicamente, contraprestaciones que el Celta debe satisfacer con el Concello, especialmente el pago de un canon anual por tener a disposición el recinto. Los cálculos realizados por una consultora independiente e informados positivamente por los técnicos municipales han fijado una cantidad inicial de 802.837,93 euros, a la que se aplicará una actualización cada año del 2%. Para llegar a esa cifra, se han tenido en cuenta varios factores como el valor del uso comercial de Balaídos (casi 1,5 millones anuales) y el valor del uso deportivo (496.445 euros), una suma a la que se ha deducido casi 1,2 millones por los costes que ya asume el Celta en la actualidad para mantener y renovar el terreno de juego, la vigilancia del estadio y la conservación del mismo, obligaciones que se mantienen para las próximas décadas.

Las cláusulas del acuerdo aprobado establecen, con todo, que se pueden producir ajustes en el canon por circunstancias que afectan a los ingresos del club, como por ejemplo un descenso de categoría, pero también podría revisarse al alza en caso de participaciones en competiciones europeas. Otros supuestos que afectarían al canon son las obras en marcha de la grada de Gol y, llegado el momento, las de Tribuna, pero también por posibles obras que acometa el Celta y cuya amortización sea por un período superior a cinco años.

Y es que el pliego recoge también la posibilidad de que sea el propio club el que proponga remodelaciones, mejoras o ampliaciones futuras. También se podrá compensar el canon si en las actividades que plantee organizar el Celta se promueve y se difunda la «marca Vigo» y el retorno de la inversión supera el 500% del canon. «O Celta poderá organizar actividades de impulso da cultura, ocio e tempo libre», señala el pliego. La entidad presidida por Marian Mouriño podrá también proponer una denominación comercial para el campo, siempre que se mantenga en la misma «Estadio Municipal de Balaídos» antes o después del patrocinador, a día de hoy Abanca.

Por su parte, el Concello se reserva el derecho de utilización de las pistas y espacios existentes bajo la grada de Río y el uso de espacios publicitarios para la exhibición de la marca institucional. También la administración local tendrá potestad para celebrar eventos de interés general, siempre que no interfiera en el calendario oficial de la temporada futbolística.

Para el correcto desarrollo del convenio de concesión, se constituirá una comisión de seguimiento con tres representantes de cada una de las partes implicadas.