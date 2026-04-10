Juicio en Vigo por un presunto fraude en la compra de un Iphone 16: el fiscal pide tres años y medio de prisión para el acusado

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acoge la próxima semana un juicio contra un estafador reincidente por un presunto fraude en la compra de un Iphone 16 que un hombre puso a la venta en Wallapop. El acusado supuestamente engañó al perjudicado con una transferencia ficticia.

Según relata el fiscal, la víctima puso un anuncio a finales de septiembre de 2025 en la plataforma Wallapop para vender un Iphone 16 y contactó con él el acusado, mostrando interés en comprarlo. Acordaron un precio de 730 euros y concertaron una cita en Vigo el 2 de octubre de 2025, donde tras examinar el terminal el presunto estafador estuvo de acuerdo en adquirirlo por ese precio. Entonces, le envió al denunciante el justificante de una transferencia por el importe acordado, a la cuenta que éste le facilitó, «y en la creencia de que efectivamente se lo había abonado, el hombre le entregó el móvil».

«El acusado actuó con intención de lucrarse ilícitamente ya que nunca tuvo intención de pagar el terminal, sino de engañar al perjudicado y quedárselo sin abonarlo, como así sucedió, enviándole dicho justificante de transferencia que no era tal, ya que a fecha actual no ha procedido a su abono, habiendo dejado de contestar los mensajes del denunciante», se agrega en el escrito de la acusación pública.

El perjudicado recuperó el teléfono, ya que el mismo fue intervenido en un establecimiento donde el acusado lo vendió por 400 euros. El fiscal pide 3 años y medio de prisión para el acusado, que ya tiene varias condenas firmes por este tipo de delito.