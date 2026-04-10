El juez de Tui decreta que no es competente para derivar el caso Déborah a la Guardia Civil

El juez de la plaza nº 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tui ha emitido una providencia, notificada hoy a las partes, en la que explica que no es competente para atribuir la instrucción del caso de la desaparición y muerte de Déborah Fernández Cervera, en abril de 2002, «a uno u otro cuerpo policial», tal y como acaban de informar fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La familia de la joven viguesa solicitaba al juzgado que la UCO de la Guardia Civil pasase de «cero» a dirigir las investigaciones con una «nueva mirada». Y es que el cuerpo de la joven fue hallado en una cuneta del municipio de O Rosal, competencia del Instituto Armado, si bien al existir una denuncia previa por la desaparición de Déborah en Vigo, el caso lo llevó la Policía Nacional, tanto grupos de Vigo como de Madrid.

La Policía Nacional asumió en su día la investigación del caso Déborah, por lo que, en estos momentos, según consta en la resolución, «no es competencia del juez instructor ordenar que la continúe otro cuerpo como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil», tal y como demandaba la familia de la víctima.

El titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tui señala que emite la providencia, «sin perjuicio de la eventual colaboración entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», a la que el instructor no se opone. El procedimiento se archivó judicialmente en 2024, tras su reapertura en 2019.