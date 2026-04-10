Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
Ocurrió ayer por la noche en el céntrico Calexón de Núñez
Una niña menor, de 10 años de edad, ha resultado herida grave en la noche de este pasado jueves tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo.
Según fuentes del 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas y fue un particular el que solicitó asistencia médica para una menor que se había caído desde una vivienda en el callejón de Núñez, en Vigo.
Por ello, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias alertó a los servicios médicos del 061-Galicia, así como a la Policía Nacional y a la Policía Local.
Finalmente, una ambulancia trasladó con vida a la menor a un centro hospitalario de la ciudad.
Fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press han confirmado lo ocurrido y han explicado que se investiga como un hecho accidental, indicando que la menor, de 10 años, habría caído del balcón de su vivienda.
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