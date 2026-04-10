Griego, Latín y ahora Portugués y Religión: sus docentes ya pueden ejercer sin máster

Fueron más de 20.500 los aspirantes que el pasado verano se inscribieron a las oposiciones para profesor, de los cuales solo 1.113 consiguieron una plaza fija. Con todo, los que se presentaron y llegaron a participar en la fase de lectura del examen (primera prueba) pueden incorporarse a las listas de sustituciones de su especialidad. A priori semeja que año tras año se genera una gran bolsa, pero atendiendo a según qué materia hay carencias de docentes.

Tanto es así que este jueves la Consellería de Educación tuvo que abrir, de nuevo, listas de sustituciones para las especialidades de Lingua Galega e Literatura–asignatura obligatoria en la ESO y Bachillerato–, Latín, Griego, Portugués y Religión. Como gran novedad, es que para estas cuatro últimas asignatura ya no será necesario que los aspirantes estén en posesión del Máster de profesorado, título habilitante para impartir clase en los colegios.

La falta de profesorado en estas especialidades –alumnos del IES Santa Irene estuvieron sin docencia este curso durante semanas por ausencia de sustitutos– obligó a la Consellería ya a lo largo de este curso 2025/2026 a abrir varias veces las bolsas de sustitutos para cubrir bajas por enfermedad, paternidad o maternidad, asuntos propios o incluso formación. Al ser complicado encontrar a profesionales que impartan estas materia se la relajado, de forma provisional, las condiciones para ejercer la docencia en materias que según qué ramas o ámbito de estudio, son obligatorias.

Dos años de plazo

Y decimos de forma provisional porque Educación, en su convocatoria, especifica que el profesorado que acceda a las listas sin el requisito de formación pedagógica o máster deberá presentarlo en el plazo de dos años para poder continuar en esta bolsa de sustitutos. Es más, solo podrán acceder cuando no haya profesores suficientes que sí acrediten estar en posesión del título habilitante. «Es evidente que recibir clase de forma temporal por parte de profesorado sin el máster es una medida mucho menos gravosa para el alumnado afectado que quedar sin recibir docencia», recoge la convocatoria.

Esta situación excepcional está afectando actualmente a varios institutos de la ciudad, con necesidad de cubrir puestos por bajas o excedencia tanto de Griego (IES O Castro) como de Latín (IES de Teis) y también de Religión católica (CEIP Carballal- Cabral, que comparte con el CEIP Paraixal).

Vacantes pendientes de cubrir

Estas dos vacantes se suman a otras 14 que figuraban ayer en el portal de la Consellería: tres sustitutos para Biología y Geología, dos para Educación Primaria, dos para Pedagogía Terapéutica, dos orientadores, uno para Expresión corporal, uno para Inglés, otros tres para sendas especialidades de Formación Profesional y un docente más para Religión católica.

Estudios religiosos

Lo cierto es para ser profesor de Religión, tanto católica como evangelista, se demanda unos requisitos especiales. En el caso de Religión Católica, además de una licenciatura o grado, se requiere haber obtenido la declaración eclesiástica de competencia académica emitida por la Conferencia Episcopal Española. En el caso de la Evangélica, su idoneidad debe darla la congregación o iglesia local y obtener un certificado del Consello Evanxélico de Galicia. En ambos casos, no se necesita el máster de profesorado