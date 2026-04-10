Detenido tras agredir a dos mujeres, a un perro e intentar apuñalar a un agente de la Policía Local de Vigo

La Policía Local de Vigo detuvo este jueves a un hombre de 46 años, identificado como R.G.F., tras protagonizar varios episodios violentos en distintos puntos de la ciudad, en los que agredió a dos mujeres, maltrató a un perro y atacó a uno de los agentes que trataban de reducirlo.

Los hechos comenzaron sobre las 07.48 horas en la calle Álvaro Cunqueiro. Según la información policial, una joven paseaba a su perro cuando, al llegar a las inmediaciones de la Iglesia del Carmen, fue abordada por un varón que se encontraba muy alterado y portaba tres cuchillos.

Según el relato facilitado por la Policía Local, el individuo empujó a la mujer y la tiró al suelo sin que mediara provocación alguna, causándole un fuerte dolor en la espalda. Además, propinó varias patadas al animal antes de huir del lugar en dirección a la avenida de Camelias.

La víctima alertó de lo sucedido a través de una llamada a la Sala de Comunicaciones del 092, lo que motivó la puesta en marcha de un operativo de búsqueda. Mientras una patrulla se desplazaba para atender a la mujer y recabar información, la afectada fue trasladada a un centro de salud para ser evaluada por las lesiones sufridas.

Nuevo aviso

Poco después, la Policía Local recibió un nuevo aviso en el que se advertía de que el presunto agresor estaba amenazando a varios transeúntes con los cuchillos en la Rúa Zamora. Ya en la zona, varios ciudadanos indicaron a los agentes que el hombre se dirigía por la calle Tarragona hacia Gran Vía, donde finalmente fue localizado.

Al interceptarlo, los policías comprobaron que seguía portando las armas blancas. Según la versión policial, al advertir la presencia de los agentes, el hombre se abalanzó sobre el funcionario más cercano con intención de apuñalarlo, al tiempo que lanzaba amenazas.

Ante la agresividad del sospechoso y el escaso margen de reacción, los intervinientes utilizaron las defensas reglamentarias para repeler el ataque y proceder a su reducción. Una vez en el suelo, el arrestado ofreció una fuerte resistencia antes de ser inmovilizado y engrilletado. Durante la intervención, uno de los policías sufrió una lesión en la rodilla izquierda.

R.G.F. fue arrestado como presunto autor de un delito de atentado. Sin embargo, mientras los agentes tramitaban las diligencias en dependencias policiales, se recibió una nueva comunicación en la que se informaba de que otra mujer también había sido agredida presuntamente por el mismo varón en la Rúa Zamora, sufriendo una brecha en la cabeza.

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La investigación continúa abierta para esclarecer por completo lo ocurrido y determinar el alcance de los hechos atribuidos al detenido.