SUCESOS VIGO
Detenido tras agredir a dos mujeres, a un perro e intentar apuñalar a un agente de la Policía Local de Vigo
Los hechos ocurrieron ayer en varias calles de la ciudad del entorno de Camelias y Povisa
La Policía Local de Vigo detuvo este jueves a un hombre de 46 años, identificado como R.G.F., tras protagonizar varios episodios violentos en distintos puntos de la ciudad, en los que agredió a dos mujeres, maltrató a un perro y atacó a uno de los agentes que trataban de reducirlo.
Los hechos comenzaron sobre las 07.48 horas en la calle Álvaro Cunqueiro. Según la información policial, una joven paseaba a su perro cuando, al llegar a las inmediaciones de la Iglesia del Carmen, fue abordada por un varón que se encontraba muy alterado y portaba tres cuchillos.
Según el relato facilitado por la Policía Local, el individuo empujó a la mujer y la tiró al suelo sin que mediara provocación alguna, causándole un fuerte dolor en la espalda. Además, propinó varias patadas al animal antes de huir del lugar en dirección a la avenida de Camelias.
La víctima alertó de lo sucedido a través de una llamada a la Sala de Comunicaciones del 092, lo que motivó la puesta en marcha de un operativo de búsqueda. Mientras una patrulla se desplazaba para atender a la mujer y recabar información, la afectada fue trasladada a un centro de salud para ser evaluada por las lesiones sufridas.
Nuevo aviso
Poco después, la Policía Local recibió un nuevo aviso en el que se advertía de que el presunto agresor estaba amenazando a varios transeúntes con los cuchillos en la Rúa Zamora. Ya en la zona, varios ciudadanos indicaron a los agentes que el hombre se dirigía por la calle Tarragona hacia Gran Vía, donde finalmente fue localizado.
Al interceptarlo, los policías comprobaron que seguía portando las armas blancas. Según la versión policial, al advertir la presencia de los agentes, el hombre se abalanzó sobre el funcionario más cercano con intención de apuñalarlo, al tiempo que lanzaba amenazas.
Ante la agresividad del sospechoso y el escaso margen de reacción, los intervinientes utilizaron las defensas reglamentarias para repeler el ataque y proceder a su reducción. Una vez en el suelo, el arrestado ofreció una fuerte resistencia antes de ser inmovilizado y engrilletado. Durante la intervención, uno de los policías sufrió una lesión en la rodilla izquierda.
R.G.F. fue arrestado como presunto autor de un delito de atentado. Sin embargo, mientras los agentes tramitaban las diligencias en dependencias policiales, se recibió una nueva comunicación en la que se informaba de que otra mujer también había sido agredida presuntamente por el mismo varón en la Rúa Zamora, sufriendo una brecha en la cabeza.
La investigación continúa abierta para esclarecer por completo lo ocurrido y determinar el alcance de los hechos atribuidos al detenido.
- La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional