Denuncian el despido de la pareja del delegado sindical del VivaGym de Plaza Elíptica
Según afirman en un comunicado es una supuesta «venganza» por las quejas que presentó el sindicalista contra el mal estado del centro
Trabajadores y socios de la cadena de gimnasios VivaGym, representados por UGT, denunciaron el despilo nulo de una de las trabajadores, pareja del delegado sindical.
Según explicaron en un comunicado, el conflicto se inició a raiz de una serie de protestas contra la empresa por el mal estado de las instalaciones. Trabajadores y representantes legales registraron denuncias ante la Inspección de Trabajo por moho en las duchas, falta de agua caliente y deficiencias de seguridad. Según indican, el despido de una trabajadora fue «una represalia» contra el delegado sindical que había estado liderando las quejas.
Además, los socios habrían realizado «por su cuenta» una recogida de firmas para solicitar que se readmita a la empleada. También están preparando movilizaciones a las puertas del centro comercial.
Cerrado por ahora...
El Centro Comercial Travesía tenía prevista la apertura de un nuevo centro de la cadena a finales de 2025. Decenas de personas pagaron la matrícula para obtener la reducción de precio y se toparon con que no podían hacer uso de sus servicios. Les indicaron que podrían ir en diciembre y al acudir a preguntar a las oficinas les dieron una nuevo plazo: finales de marzo.
Ahora, en abril, las puertas permanecen cerradas aunque la publicidad es más vistosa. Continúan sugiriendo pagar tarifas más baratas a los clientes que se anoten antes de que comience la actividad.
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