CORTES DE TRÁFICO
Vigo cerrará las céntricas calles Brasil y Cuba por obras de asfaltado la próxima semana
Los trabajos se desarrollarán desde el martes día 14 y afectarán también a la circulación de vehículos por las calles Santo Domingo y Guatemala
Los conductores de Vigo volverán a enfrentarse a nuevas restricciones de tráfico en pleno centro de la ciudad. El Concello ejecutará la próxima semana trabajos de asfaltado en el entorno de las calles Brasil y Cuba, una actuación que obligará a cerrar estos y otros viales durante tres días y a buscar rutas alternativas.
La Concejalía de Tráfico ha informado de que el martes 14 de abril comenzarán los cortes en las calles Brasil, Cuba, Guatemala y Santo Domingo, dentro de un plan de obras que se desarrollará por fases hasta el jueves 16.
Los trabajos se realizarán por tramos, por lo que las restricciones irán cambiando según avance el asfaltado. Durante los dos primeros días, las afecciones se concentrarán en la calle Brasil, mientras que el jueves será el turno de la calle Cuba. En todos los casos, los residentes está previsto que solo puedan acceder por la noche, una vez concluyan las obras diarias.
Calendario de cortes de tráfico en Vigo: Brasil y Cuba
Martes, 14 de abril
Entre las 09.00 y las 23.00 horas se cortará la calle Brasil en el tramo comprendido entre la rotonda de Pizarro (Plaza Isabel la Católica) y Vázquez Varela.
Este cierre implicará también la restricción de acceso a Santo Domingo. Los residentes solo podrán entrar a partir de las 23.00 horas, mientras que el tráfico general se recuperará a las 08.00 horas del miércoles.
Miércoles, 15 de abril
También entre las 09.00 y las 23.00 horas, se cerrará la calle Brasil entre Vázquez Varela y Gran Vía.
Como en la jornada anterior, los residentes podrán acceder a partir de las 23.00 horas y el tráfico general volverá a la normalidad a las 08.00 horas del jueves.
Jueves, 16 de abril
La última fase afectará a la calle Cuba, que permanecerá cerrada entre Brasil y Ecuador desde las 09.00 hasta las 23.00 horas.
Además, las obras afectarán también a la calle Guatemala. El acceso para residentes se permitirá a partir de las 23.00 horas y la reapertura al tráfico general está prevista para las 08.00 horas del viernes.
Estas obras forman parte de la campaña de asfaltado prevista por el Concello de Vigo en esta zona de la ciudad, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar itinerarios alternativos durante esos tres días.
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