El Casco Vello acoge la presentación de una banda diseñada sobre memoria democrática
La profesora Anxos Garcia Fonte y el ilustrador Carlos Sardiña darán a conocer en Vigo «A morte nas fragas», en un acto que incluirá la proyección del documental «Os fios da memoria» como homenaje a las víctimas del franquismo
El Casco Vello de Vigo acogerá el próximo miércoles 15 de abril, a las 19.30 horas, la presentación de la banda diseñada «A morte nas fragas», una obra concebida como ejercicio de memoria democrática y también como homenaje a las víctimas de la dictadura franquista en Vigo y su comarca. El acto se celebrará en el local de la asociación Évame Oroza, situado en la rúa Subida á Costa, 5.
La publicación será presentada por la profesora Anxos Garcia Fonte y el ilustrador Carlos Sardiña, autores de un trabajo que se adentra en la huella de la represión franquista desde una mirada divulgativa y contemporánea. En el encuentro intervendrá también Henrique Sanfiz, de Emisoras Municipais Galegas, entidad promotora de la iniciativa, mientras que la presentación correrá a cargo de Celso López Pazos, de la Asemblea Republicana de Vigo.
La cita no se limitará al ámbito editorial. El programa incluye además la proyección del documental «Os fios da memoria», centrado en la investigación emprendida por un hombre emigrado en Francia en torno a la figura de su abuelo, una de las víctimas de la dictadura. Tanto la banda diseñada como la pieza audiovisual comparten un mismo hilo conductor: combinar el testimonio directo de familias que sufrieron la violencia del régimen con una lectura actual que ayude a explicar, desde el siglo XXI, el significado histórico y humano del franquismo.
Los impulsores de ambos trabajos ponen el foco en la capacidad de la microhistoria para iluminar episodios de alcance colectivo y para acercar al presente realidades que, con el paso del tiempo, corren el riesgo de diluirse o banalizarse. A través de historias concretas, personales y familiares, la iniciativa aspira a contribuir a una reflexión más amplia sobre la memoria, la democracia y los derechos humanos.
Según subrayan los promotores del libro y del documental, el contexto actual obliga a redoblar esfuerzos en la defensa de esos valores. «No mundo o autoritarismo está gañando a batalla da información», advierten. Por ello, consideran necesario reforzar una cultura cívica sustentada en principios éticos y en una visión integradora de la sociedad. «Debemos activar o compromiso de comportamientos e hábitos éticos dende unha perspectiva integradora de ideas e culturas. Porque a memoria da democracia é un ben común que debemos coidar e protexer», señalan.
En esa misma línea, entienden que recuperar estos relatos no responde únicamente a un deber con el pasado, sino también a una responsabilidad con el presente. «A micro-historia sérvenos para comprobar o carácter xerárquico da violencia extrema empregada pola facción do exército sublevada en xullo de 1936», explican. A su juicio, una política de memoria democrática debe servir para preservar los derechos humanos y para impedir que hechos semejantes vuelvan a repetirse. «Unha política de memoria democrática debe preservar os dereitos humanos, e intentar evitar que se repitan eses feitos, defendendo valores básicos como a convivencia, tolerancia e o respecto á liberdade», añaden.
La convocatoria se presenta así como una oportunidad para acercarse a una doble propuesta cultural y divulgativa que enlaza historia, memoria y compromiso cívico. Vigo volverá a mirar a una parte dolorosa de su pasado reciente a través de dos formatos distintos —la ilustración y el documental—, pero con una misma intención: recordar para comprender y comprender para no repetir.
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