Bouzas estrena un frente litoral más accesible, verde y abierto tras la reforma impulsada por el Puerto de Vigo

El entorno de la iglesia de Bouzas luce ya una imagen completamente renovada tras la actuación integral promovida por la Autoridad Portuaria de Vigo, que ha permitido recuperar este ámbito como un espacio más accesible, ordenado y mejor integrado en el paisaje litoral. La intervención, en la que el organismo portuario ha invertido más de 300.000 euros, busca reforzar la conexión entre la ciudad y el mar en uno de los puntos más emblemáticos del frente costero vigués.

El proyecto, redactado por Zubía Ingenieros y ejecutado por Arines Obras y Proyectos, ha transformado una zona que arrastraba problemas de deterioro, discontinuidad en los pavimentos y acumulación de arena procedente de la playa, además de elementos que actuaban como barrera entre el arenal y el paseo. El resultado es un espacio más abierto, con mayor continuidad peatonal y una imagen más cuidada para vecinos y visitantes.

Botana y Ana Ortiz, este mediodía, en Bouzas. / FDV

Entre las actuaciones más visibles figura la renovación integral de la pavimentación, en una superficie superior a los 475 metros cuadrados, con materiales unificados y soluciones adaptadas al entorno marítimo. También se ha mejorado de forma notable la accesibilidad, con la ampliación de itinerarios peatonales y la incorporación de pavimentos podotáctiles, con el objetivo de garantizar un tránsito más seguro e inclusivo.

Uno de los elementos más singulares de la reforma es la creación de una jardinera con vegetación dunar en el acceso a la playa, concebida como una transición natural entre el paseo y el arenal. Este espacio, de más de 100 metros cuadrados, reproduce la lógica de los sistemas litorales a través de tres franjas diferenciadas: una primera banda de duna primaria con especies capaces de fijar la arena, una segunda con aromáticas autóctonas como lavanda y romero, y una tercera de césped ya en contacto con el paseo.

Carlos Botana enmarcó la actuación en esa estrategia de pequeñas intervenciones con las que la Autoridad Portuaria pretende ir cosiendo la relación entre el puerto y la ciudad. «Pequeñas actuaciones o pequeñas obras ayudan a ir integrando el puerto en lo que es la ciudad», señaló el presidente del organismo, que subrayó además que la reforma responde también a demandas vecinales vinculadas al mobiliario, la iluminación y la mejora de las condiciones de uso del espacio. «Había que acondicionarla, escuchar un poquito también a los vecinos, nos habían solicitado bancos y mejorar las condiciones, y yo creo que ha quedado francamente bien», resumió.

Botana puso también el acento en el componente ambiental de la intervención. «Hemos querido darle un toque medioambiental a esta actuación», explicó, aludiendo a la apuesta por una pequeña duna artificial pensada para ayudar a conservar la playa y contener la arena de una forma natural, sin cerrar visual ni funcionalmente el ámbito. «Lo que pedimos y buscamos es que este espacio sea cuidado», añadió.

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La renovación se completa con nuevo mobiliario urbano, papeleras, aparcabicicletas, mejora de la iluminación con tecnología LED, acondicionamiento de las zonas ajardinadas y refuerzo de la señalización del paseo peatonal y ciclista. En este último punto, el equipo técnico incidió en la necesidad de mejorar la convivencia de usos en una zona muy frecuentada por familias, introduciendo elementos de seguridad y avisos de precaución en el carril bici al tratarse de un espacio compartido.