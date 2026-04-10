Abel Caballero, sobre el apoyo de la Xunta para captar vuelos para el aeropuerto de Peinador: «Se están riendo de Vigo, no se lo voy a tolerar»

Enfado mayúsculo del alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras conocer la propuesta de la Xunta para estimular la captación de vuelos en los tres aeropuertos de Galicia, que pasa por promocionar un máximo de dos rutas por terminal al año con 100.000 euros cada una en promoción turística en el destino.

«La Xunta está riéndose y burlándose de Vigo y no se lo voy a tolerar. Saben muy bien lo que cuesta un vuelo y son 600.000, 700.000 o un millón de euros. La publicidad en el avión es lo que hace que vuelen y no hacer publicidad en destino. ¿Qué van a hacer? Decirle a la gente de Barcelona, Londres, Valencia que vengan a Vigo haciendo autostop, primero habrá que poner vuelos, las compañías no los van a poner por la cara bonita de la Xunta», expone Caballero, recordando que la ciudad olívica no renuncia a nada al ser una urbe industrial, turística y con una gran actividad económica.

En este sentido, rechaza tajantemente la nueva propuesta de especialización trasladada por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), que pidió a la Xunta enfocar Peinador «al servicio de la industria, exportación y eurorregión» en una reunión con el conselleiro Diego Calvo.

«¿Qué estupideces son esas? Son necedades absolutas y otra burla a esta ciudad. ¿Por qué Santiago tiene que ser el principal nodo internacional y Vigo no? ¿Acaso no estamos a la misma distancia?», critica Caballero a la patronal autonómica, a la que tilda como al Clúster de Turismo de Galicia de «servilismo» a la Xunta: «Se ponen a sus órdenes porque le tienen miedo, no soportan que Vigo sea la principal ciudad turística, la que más congresos tenga», añade el regidor, que finaliza con un aviso al Gobierno gallego: «Claro que va a haber vuelos en Vigo y la Xunta va a pagar, al tiempo».