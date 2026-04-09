La zarzuela regresará al auditorio de Castrelos en agosto

El auditorio del parque municipal de Castrelos volverá a acoger un espectáculo de zarzuela. Lo confirmó el alcalde, Abel Caballero. Será el sábado 1 de agosto. El público disfrutará de «un recorrido lleno de encanto por los momentos más emblemáticos» de este género con el espectáculo «Noites de zarzuela».

Caballero destacó que será «un paseo musical con zarzuelas emblemáticas, tales como el Barberillo de Lavapiés, la Revoltosa o el Gato Montés». «Sobre el escenario, va a haber 26 artistas, solistas, coro, un espectacular ballet y danzas tradicionales», adelantó el alcalde olívico.

Esta es la séptima confirmación del cartel de Castrelos para este verano. Caballero ya ha anunciado para el parque al aire libre a Deep Purple (2 de julio), la ópera «Carmen» (24 de julio), Chayanne (30 de julio), The Corrs (11 de agosto), Viva Suecia (14 de agosto) e Iván Ferreiro (15 de agosto).