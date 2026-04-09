Valmy Atlántica analiza el panorama energético actual y refuerza su grupo de compra, al que se han incorporado más de 80 millones de kilovatios hora adicionales

La inestabilidad geopolítica en Oriente Medio vuelve a poner en guardia a los mercados energéticos europeos. El conflicto en la región ha ejercido presión al alza sobre los precios del petróleo y, especialmente, del gas natural, un combustible que tiene una incidencia directa sobre el precio de la electricidad en el mercado mayorista español. Sin embargo, y de forma paradójica, España está sorteando este envite mejor que en episodios anteriores, gracias al papel protagonista que han adquirido las energías renovables en el sistema eléctrico.

Desde el apagón del año pasado, el coste de los servicios de ajuste del sistema se ha incrementado de forma significativa, llegando incluso a superar, en algún mes reciente como febrero, al propio coste del precio de mercado de la electricidad. Este dato pone de manifiesto una realidad que rara vez se menciona en los medios: el precio del mercado mayorista —el que copan los titulares— es solo una parte de la factura final. A él se suman peajes de transporte y distribución, cargos regulados, servicios de ajuste e impuestos, componentes que en conjunto representan una proporción cada vez mayor del recibo y que escapan al debate público habitual.

En este contexto de incertidumbre y creciente complejidad, el asesoramiento energético especializado cobra más valor que nunca. Así lo refleja la evolución del grupo de compra de Valmy Atlántica, que ya gestiona más de 450 millones de kilovatios hora y al que recientemente se han incorporado nuevos clientes que suman más de 80 millones de kilovatios hora adicionales. Un crecimiento que consolida al grupo como una de las centrales de compra de energía de referencia en el noroeste peninsular y como una herramienta estratégica para las empresas que buscan optimizar su gestión energética. Pertenecer a un grupo de compra de gran volumen permite acceder a mejores condiciones de contratación con las comercializadoras, pero también —y esto es cada vez más relevante— contar con el respaldo técnico necesario para interpretar un mercado en permanente cambio, con nuevas variables, conceptos regulatorios y medidas que aparecen con una frecuencia que resulta difícil de seguir sin el apoyo adecuado.

«El precio de la energía es solo la punta del iceberg. Detrás hay una estructura de costes que es imprescindible entender para tomar buenas decisiones», explica Pablo Valcárcel, consejero delegado de Valmy Atlántica. «Nuestra misión es que nuestros clientes no solo tengan la mejor oferta, sino también la información y la estrategia adecuada en cada momento del mercado».

Con la vista puesta en los próximos meses, desde Valmy Atlántica se recomienda a las empresas mantener una actitud activa y planificada frente a sus contratos energéticos, aprovechando el actual período de precios relativamente moderados para definir la estrategia más adecuada antes de que el mercado entre en una fase potencialmente más exigente en la segunda mitad del año.

Trabajan con la consultora empresas líderes como Audasa (Grupo Itínere), Clavo Food Factory, CLUN, Congalsa, Euroroca, Grupo Marcelino, Conservas Isabel o la Asociación Maderera de Lugo, entre otras.

Valmy Atlántica asesora a industrias en la gestión de contratos de electricidad y gas, la monitorización del consumo y la detección de ineficiencias energéticas. Su modelo se basa en la independencia respecto a las comercializadoras, la transparencia y el uso de datos reales para apoyar la toma de decisiones.

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