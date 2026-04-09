Un 22% de las titulaciones de la UVigo superaba el 10 de nota para entrar

Una de las novedades que acaba de publicar la CIUG y que deberán tener muy en cuenta los estudiantes son las ponderaciones: según la carrera que el estudiante elija, hay determinadas materias (Matemáticas, Dibujo, Física, etc.) que tienen más peso que otras e incrementan tu nota final hasta un máximo de 14. Esta puntuación a mayores (que es de 0,1 o 0,2) lo establecen las universidades y se multiplica a la calificación que el alumno obtuviese en dicha asignatura. Esto es lo que convierte un examen de 10 en una nota final de 14.

Atendiendo a los datos de la CIUG, un 22% de las carreras universitarias ofertadas por la Universidad de Vigo sobrepasaron el 10 en este curso 2025/2026; esto es, un total de 16 de las 73 titulaciones de los tres campus. Con todo, no es la universidad con más porcentaje de notas elevadas. En la Universidad de Santiago de Compostela (USC), casi uno de cada tres grados supera el 10 mientras que en la de A Coruña el índice es prácticamente idéntico al de Vigo: un 21,8%n