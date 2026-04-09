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Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»

El negocio abrirá antes de que empiece el verano

El Hotel Universal será la sede de la nueva propuesta de Silabario.

El Hotel Universal será la sede de la nueva propuesta de Silabario. / MARTA G. BREA

Patricia Casteleiro

Vigo

La moda de adaptar la alta cocina a todos los bolsillos también se estila en Vigo. El reconocido restaurante Silabario, ubicado en la sede del Celta, está a pocos meses de abrir una nueva propuesta en un enclave único de Vigo.

Se trata de «Universal» un concepto más desenfadado, «divertido» y asequible. Lleva el nombre del hotel en el que se va a ubicar, en la calle Cánovas del Castillo. El edificio ecléctico de Jenaro de la Fuente continuará dando sus servicios habituales, pero la parte de restauración correrá a cargo de Silabario.

Está previsto que abra antes de que empiece el verano y contará con espacio interior y terraza. Antes harán algunas adaptaciones estéticas sobre la planta actual. La idea es «integrarse» en el ritmo urbano y en la vida social de la ciudad, a diferencia del local original, más reposado y para ocasiones más especiales. Eso sí, desde la firma señalan que no perderán el cuidado del producto ni la identidad.

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Buscan personal

Con la nueva apertura, precisan de nuevos talentos. Hay una vacantes para cocina, camareros y personal de limpieza. En todos los puestos se valora la experiencia y la proactividad.

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