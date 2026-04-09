Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»

La moda de adaptar la alta cocina a todos los bolsillos también se estila en Vigo. El reconocido restaurante Silabario, ubicado en la sede del Celta, está a pocos meses de abrir una nueva propuesta en un enclave único de Vigo.

Se trata de «Universal» un concepto más desenfadado, «divertido» y asequible. Lleva el nombre del hotel en el que se va a ubicar, en la calle Cánovas del Castillo. El edificio ecléctico de Jenaro de la Fuente continuará dando sus servicios habituales, pero la parte de restauración correrá a cargo de Silabario.

Está previsto que abra antes de que empiece el verano y contará con espacio interior y terraza. Antes harán algunas adaptaciones estéticas sobre la planta actual. La idea es «integrarse» en el ritmo urbano y en la vida social de la ciudad, a diferencia del local original, más reposado y para ocasiones más especiales. Eso sí, desde la firma señalan que no perderán el cuidado del producto ni la identidad.

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Buscan personal

Con la nueva apertura, precisan de nuevos talentos. Hay una vacantes para cocina, camareros y personal de limpieza. En todos los puestos se valora la experiencia y la proactividad.