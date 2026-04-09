Competición
Siete agentes de la Policía Portuaria de Vigo acudirán a los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos
Liderados por el olímpico Carlos Adán, viajarán a Perth con el «apoyo incondicional» de la Autoridad Portuaria y «el reto de batir récords mundiales»
Vigo tendrá presencia en los World Police & Fire Games (WPFG) 2027, es decir, los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos, que se celebrarán en Perth (Australia) del 12 al 21 de marzo del próximo año. Siete agentes de la Policía Portuaria ya se preparan para acudir a esta cita. La Autoridad Portuaria destaca que esta delegación «representa los valores de esfuerzo y disciplina que definen a la institución».
El presidente del Puerto, Carlos Botana, mostró su apoyo incondicional a los agentes, a quienes ha definido como un auténtico «orgullo» para la entidad de la Praza da Estrela. «Contar con profesionales que compaginan la exigente vigilancia y seguridad de nuestro puerto con el deporte de élite es un honor. Son nuestros mejores embajadores en el mundo y por eso tienen todo el respaldo de esta Presidencia», destacó durante la entrega de la bandera del Puerto, la cual espera que «ondee en lo más alto del podio australiano».
El Puerto subraya que «la expedición combina la maestría de medallistas consagrados con el empuje de las nuevas incorporaciones del cuerpo». «La delegación está encabezada por Carlos Adán, atleta olímpico en Barcelona 92 y multicampeón mundial, quien ha logrado medallas en todas sus participaciones desde 2007, incluyendo el doblete de oro en 5.000 m y 10.000 m el pasado año en EE. UU.», indica antes de citar también a dos figuras clave de la excelencia deportiva femenina.
«Tania Valverde, plusmarquista mundial de longitud y oro en las ediciones de 2022 y 2023, e Isabel González, actual plata en trail en el europeo de policías y bomberos celebrado en Braga, que, en esta ocasión, participará en campo a través, parten como favoritas en sus disciplinas», asegura la Autoridad Portuaria. El equipo se completa con Carlos Gulín (boxeador federado en activo), Óscar Calero (remo indoor), Jose M.ª Díaz (media maratón) y Cándido Costas (tiro), quienes debutan en una cita mundialista.
«El objetivo de la delegación en Perth no es solo la competición, sino demostrar la capacidad de superación de un equipo que ya es, por derecho propio, la élite de las fuerzas de seguridad a nivel internacional», presumen desde la entidad presidida por Carlos Botana.
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