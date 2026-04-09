Retenciones en la autopista AP-9 en dirección Pontevedra por un accidente a la altura de Chapela

Complicaciones para los conductores en la salida de Vigo por la autopista AP-9. Un accidente a la altura de Chapela (Redondela) mantiene a estas horas parcialmente bloqueado uno de los carriles en dirección Pontevedra lo que ha generado colas de vehículos que ya se extienden hasta el centro comercial Vialia de Vigo.

Ocurrido pasadas las 17.30 horas en el punto kilométrico 150.8 de la AP-9, en el siniestro hay al menos dos vehículos implicados, uno de los cuales ha quedado girado en dirección opuesta al sentido de circulación.

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