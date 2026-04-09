El PP de Vigo denuncia que el Concello aún no ha formalizado la cesión de la parcela para la Biblioteca del Estado

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha asegurado que el gobierno local todavía no ha aprobado la cesión de la parcela situada en la calle Lalín destinada a la futura Biblioteca del Estado, una infraestructura cuya construcción acumula más de 16 años de espera en la ciudad. Según ha trasladado la también portavoz del grupo municipal popular, el propio Ministerio de Cultura confirma esta situación en un informe emitido el pasado mes de marzo. En dicho documento se recoge que la solicitud formal de los terrenos fue realizada el 11 de julio de 2025, «sin que hasta la fecha se haya aprobado la cesión por los órganos municipales competentes».

Sánchez ha criticado la falta de avances en este trámite y ha señalado que «las cesiones no se hacen con fotos paripé, sino de manera oficial», calificando de «inadmisible» que el proceso continúe sin resolverse.

La dirigente popular ha recordado que pocos días después de la petición formal del Ministerio, el titular de Cultura, Ernest Urtasun, visitó Vigo para anunciar un acuerdo entre administraciones que permitiría la cesión de la parcela, de 6.800 metros cuadrados, ubicada en la parte trasera de los antiguos juzgados de la calle Lalín. Durante esa visita, en la que estuvo acompañado por el alcalde Abel Caballero y el conselleiro José López Campos, el ministro se comprometió a licitar el proyecto constructivo a lo largo de 2026, pese a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado aprobados.

En este contexto, Sánchez se ha preguntado por los motivos del retraso en la entrega de los terrenos, subrayando que la licitación depende de este paso previo.

Asimismo, la líder del PP local ha recordado que el pleno del Concello aprobó el 30 de septiembre de 2024 el plan especial de infraestructuras y dotaciones para esta futura biblioteca, con el respaldo de PP y PSOE y la abstención del BNG. Dicho acuerdo fijaba la ubicación y delimitación de la parcela, además de habilitar al Ayuntamiento para poner los terrenos a disposición del Ministerio de Cultura y avanzar así en la tramitación del proyecto.