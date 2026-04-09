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La patronal gallega también propone una «especialización» de los aeropuertos, con Vigo «al servicio de industria, exportación y eurorregión»

La Confederación de Empresarios de Galicia pide «un sistema integrado» que dejaría a Santiago como principal nodo de conexión internacional y A Coruña para viajes de negocio y conexión con hubs europeos

Juan Manuel Vieites, a la izquierda, junto a otros representantes empresariales durante la reunión con Diego Calvo.

Juan Manuel Vieites, a la izquierda, junto a otros representantes empresariales durante la reunión con Diego Calvo.

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Días después de que el Clúster de Turismo de Galicia trasladase a la Xunta una propuesta de «especialización» para los aeropuertos de Galicia que planteaba limitar Vigo y A Coruña a viajes de negocio y trabajo y Santiago para vuelos vacacionales y de ocio, es ahora la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) la que ha compartido con el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, un documento que, según la patronal autonómica, recoge las necesidades remitidas por empresas y organizaciones empresariales gallegas, instando a «abordar la política aeroportuaria gallega desde una lógica de sistema integrado, basado en la complementariedad y especialización funcional, evitando la competencia interna y la fragmentación de la demanda».

El modelo ideal para la CEG dejaría al aeropuerto de Santiago como principal nodo de conexión internacional, mientras que Vigo estaría al servicio de la industria, la exportación y la eurorregión «contribuyendo además a evitar la fuga de pasajeros a infraestructuras externas» y A Coruña tendría un papel vinculado a viajes de negocios y conexión con hubs europeos. El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites explica sobre la propuesta que «la conectividad aérea no puede seguir siendo entendida únicamente como un elemento de movilidad o de atractivo turístico, sino como una infraestructura económica esencial para la competitividad, la internacionalización, la captación de inversión y el desarrollo equilibrado de Galicia».

Los empresarios hablan de la existencia de «un consenso prácticamente unánime» sobre la necesidad de consolidar Madrid y Barcelona como rutas en los tres aeropuertos adaptadas al uso profesional y corporativo, identificando también otras conexiones necesarias a Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Canarias y Baleares, garantizando «una conexión eficiente y estable» con destinos internacionales como Londres, París, Frankfurt, Ámsterdam o Bruselas.

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La conectividad intermodal potenciando la coordinación entre aeropuertos y transporte público es otra de las demandas de la CEG, que pone el foco también en las administraciones para «impulsar una estrategia aeroportuaria a medio y largo plazo con criterios de eficiencia, competitividad y cohesión», recordando eventos por delante como el Xacobeo 2027 o un calendario consolidado de ferias y congresos en la Comunidad.

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