Paso adelante del Concello de Vigo para la reforma del mercado de Teis
Aprobará el proyecto básico y de ejecución», con un coste previsto es de 1.867.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses.
El Concello retoma la «transformación total» del mercado de Teis. El alcalde, Abel Caballero, avanzó que será aprobado mañana en la Junta de Gobierno Local el proyecto básico y de ejecución». El coste previsto es de 1.867.000 euros y el plazo de ejecución, de siete meses.
Caballero concretó que la intervención supone «renovar el pavimento principal existente, reparaciones y pintado, sustitución de iluminación común por equipos de eficiencia energética, habilitación de espacios para oficinas y dirección del mercado y la demolición y nueva construcción de las escaleras».
También contempla la «construcción y reubicación de la cafetería y del espacio polivalente y de usos múltiples, instalación de dos ascensores con capacidad para ocho personas, sustitución de 17 ventanas, renovación de la entrada, aseos y aseos accesibles y reparación de paredes del exterior».
Además, se cambiarán las ventanas y puertas, se crearán accesos desde el exterior a la cafetería y habrá un nuevo local dedicado a la florería. A su vez, se procederá a la demolición de una escalera y creación de una rampa de acceso, impermeabilización de las terrazas e instalación fotovoltaica.
La reforma del mercado de Teis es una tarea pendiente desde hace años. El PP denunció hace justo un año su demora y lamentó el «fracaso» que supuso «haber perdido casi 700.000 euros de fondos europeos Next Generation para dicha remodelación por ser incapaz el Concello de ejecutarla en tiempo y forma».
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