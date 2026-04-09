Neonatología lidera la higiene de manos en el Área Sanitaria de Vigo

De las trece unidades del Área Sanitaria de Vigo sometidas a auditorías sistemáticas para comprobar sus prácticas de higiene de manos, la que mejor resultados obtiene es la plantilla de Neonatología del Hospital Álvaro Cunqueiro.

Estas evaluaciones las está realizando cada quince días personal del Servicio de Medicina Preventiva y de la Unidad de Calidad de Cuidados, en colaboración con el Grupo de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto de Investigación Galicia Sur (IISGS). Estos han entregado a Neonatología un certificado en reconocimiento de su «firme compromiso con la higiene de manos, uno de los pilares fundamentales en la prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria».

Según los datos del año pasado, Neonatología presenta la mayor adherencia al programa, algo que el Sergas destaca como «de especial relevancia» por la vulnerabilidad de sus pacientes, en los que una correcta higiene de manos «tiene un impacto directo en la seguridad clínica».

Consolidar buenas prácticas

Destaca el Área Sanitaria de Vigo que el desarrollo de estas auditorías está permitiendo consolidar «buenas prácticas y avanzar de manera progresiva en la mejora de la adherencia y la higiene de manos en el conjunto de las unidades participantes».