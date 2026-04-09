Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Friburgo-CeltaTráfico Estrecho OrmuzDebate Estado AutonomíaCesáreas acompañadas CunqueiroIncendios GaliciaQuemado botella agua barFillas de Cassandra
instagramlinkedin

Neonatología lidera la higiene de manos en el Área Sanitaria de Vigo

Presenta los mejores resultados entre las trece unidades que están sometidas a evaluaciones cada quince días

Personal de Neonatología, con el certificado de reconocimiento.

Personal de Neonatología, con el certificado de reconocimiento.

R. V.

De las trece unidades del Área Sanitaria de Vigo sometidas a auditorías sistemáticas para comprobar sus prácticas de higiene de manos, la que mejor resultados obtiene es la plantilla de Neonatología del Hospital Álvaro Cunqueiro.

Estas evaluaciones las está realizando cada quince días personal del Servicio de Medicina Preventiva y de la Unidad de Calidad de Cuidados, en colaboración con el Grupo de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto de Investigación Galicia Sur (IISGS). Estos han entregado a Neonatología un certificado en reconocimiento de su «firme compromiso con la higiene de manos, uno de los pilares fundamentales en la prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria».

Según los datos del año pasado, Neonatología presenta la mayor adherencia al programa, algo que el Sergas destaca como «de especial relevancia» por la vulnerabilidad de sus pacientes, en los que una correcta higiene de manos «tiene un impacto directo en la seguridad clínica».

Noticias relacionadas y más

Consolidar buenas prácticas

Destaca el Área Sanitaria de Vigo que el desarrollo de estas auditorías está permitiendo consolidar «buenas prácticas y avanzar de manera progresiva en la mejora de la adherencia y la higiene de manos en el conjunto de las unidades participantes».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
  2. La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
  3. Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
  4. La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
  5. La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
  6. Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
  7. Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
  8. Teo Cardalda: «Uno de los grandes aciertos de las nuevas generaciones es que hacen música con poco, un bombo, una voz y suena igual de bien»

El PP de Vigo denuncia que el Concello aún no ha formalizado la cesión de la parcela para la Biblioteca del Estado

El PP de Vigo denuncia que el Concello aún no ha formalizado la cesión de la parcela para la Biblioteca del Estado

Paso adelante del Concello de Vigo para la reforma del mercado de Teis

Paso adelante del Concello de Vigo para la reforma del mercado de Teis

Mireia Gabilondo, directora y actriz vasca: «La mejor comedia nace siempre de la tragedia, de reirnos de nuestras propias dificultades»

Las ayudas de la Xunta para captar nuevos vuelos: 100.000 euros por destino y un máximo de dos por año en cada aeropuerto de Galicia

Las ayudas de la Xunta para captar nuevos vuelos: 100.000 euros por destino y un máximo de dos por año en cada aeropuerto de Galicia

La patronal gallega también propone una «especialización» de los aeropuertos, con Vigo «al servicio de industria, exportación y eurorregión»

La patronal gallega también propone una «especialización» de los aeropuertos, con Vigo «al servicio de industria, exportación y eurorregión»

Adiós a la cuenta dividida: restaurantes de Vigo empiezan a exigir un pago único en comidas y cenas

Adiós a la cuenta dividida: restaurantes de Vigo empiezan a exigir un pago único en comidas y cenas

Condenado en Vigo a un año de cárcel por quedarse con más de 32.000 euros de la recaudación de máquinas de dardos

Condenado en Vigo a un año de cárcel por quedarse con más de 32.000 euros de la recaudación de máquinas de dardos

Neonatología lidera la higiene de manos en el Área Sanitaria de Vigo

Tracking Pixel Contents