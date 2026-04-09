Más música, danza y teatro en Vigo: las claves del programa «Vente con Nós»

El alcalde, Abel Caballero, presentó con representantes de las 32 entidades que forman parte de la Agrupación de Centros Deportivos e Culturais, la nueva edición del «Vente con Nós». El programa despliega hasta octubre una amplia oferta de música, danza y teatro en barrios, parroquias, asociaciones vecinales y colectivos culturales de la urbe.

«Estamos ante una gran movilización cultural de toda la ciudad», afirmó el alcalde sobre la nueva edición del «Vente con Nós», en el que participan desde el mes de marzo hasta octubre 24 grupos de baile folclórico, 23 formaciones de música tradicional y popular, 33 conjuntos de pandereteiras, nueve grupos de teatro aficionado y seis grupos de baile moderno. El Ayuntamiento olívico aporta 100.000 euros.

Entre las seis líneas de actuación programadas, destaca la celebración del Día Internacional de la Danza, el 29 de abril: actuarán simultánea 19 grupos de baile en Príncipe, Bouzas, Navia, O Calvario y la Praza do Emigrante.

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Las personas amantes del baile moderno disfrutarán los días 4 y 5 de junio en el Teatro Salesianos. Participarán 500 intérpretes. Las bandas de gaitas, pandereteras y los grupos de baile tradicional actuarán por toda la ciudad. El Día Mundial del Teatro contó en marzo con una representación en Valladares. El programa ofrece también cuatro festivales de folclore gallego.