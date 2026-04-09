El Poder Judicial confirma el ascenso de Germán Serrano al TSXG

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordó esta semana el último concurso de traslado de magistrados, una convocatoria que derivará en importantes cambios en Vigo. El más relevante es que el actual presidente de su Tribunal de Instancia, Germán Serrano, dejará este cargo debido a su ascenso a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El cese como juez decano y al frente de su actual plaza en la Sección Social olívica no será inmediata, ya que fuentes del órgano del gobierno de los jueces informan de que, por cuestiones burocráticas por tramitarse como Real Decreto, los nombramientos que acaba de confirmar no se oficializarán hasta finales de este mes de abril en el BOE. Al día siguiente de esta publicación cesarán y aún tendrán un período de 20 días para incorporarse a sus nuevos destinos.

Una vez Serrano deje de estar al frente de los magistrados vigueses, cargo en el que llevaba 17 años, habrá que convocar elecciones para elegir al próximo presidente. Aunque empiezan a sonar algunos nombres, no será hasta que arranque el proceso cuándo se sabrá quiénes serán los candidatos. De forma transitoria, hasta que se celebren esos comicios, al frente de los jueces quedará el actual responsable de la Sección Civil del Tribunal de Instancia vigués, Manuel Ángel Pereira.

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Junto al ascenso de Serrano, el Poder Judicial confirma la marcha a la Sección Penal de Madrid de la magistrada de Instrucción de Vigo Carmen García Campos. Y ratifica las plazas de los dos nuevos jueces que llegarán a la ciudad: el segundo de Violencia sobre la Mujer, Juan Laborda Rodríguez, que llega procedente de Ponteareas, y Cesar Antonio Saco Figueiras, actualmente en Monforte de Lemos, que ocupará una plaza que estaba vacante de la Sección Civil.