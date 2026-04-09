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Un homenaje muy coral para Otero Pedrayo

La Banda Filharmónica de Vigo y el Coro Mistura Vocal actúan el sábado a las 19 horas en el Centro Cultural de Santa María de Oia

Luisa Sánchez, presentando el concierto en Vigo.

Luisa Sánchez, presentando el concierto en Vigo. / Cedida

R. V.

Voces dos Ermos es el ciclo de conciertos de música coral con el que la Diputación de Pontevedra quiere homenajear a Ramón Otero Pedrayo y este sábado llega a Vigo. La cita será con la Banda Filharmónica de Vigo, que estará dirigida por el batuta invitado David Fiuza y contará con la colaboración del coro Mistura Vocal.

La cita será a las 19 horas en el auditorio del Centro Cultural de San Miguel de Oia. Aunque la entrada es libre, es necesario hacer reserva previamente a través del correo electrónico info@bandafilharmonicavigo.gal.

«O mesón dos ermos», es la obra de Otero Pedrayo en la que se han inspirado para nombrar a este ciclo en el que tienen protagonismo las voces que mezclan con la música clásica, popular y contemporánea. A través de esta iniciativa provincial, se desarrollarán diversas actuaciones de agrupaciones de referencia en la provincia o vinculadas a ella, en escenarios de cinco concellos. Las bandas y coros seleccionados celebran durante este 2026 alguna efeméride o aniversario en su trayectoria.

Otros conciertos

El ciclo Voces dos Ermos se estrenó en el mes de marzo en Pontevedra, con la centenaria Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra (1925-2025), que ganó el Premio Oterio Pedrayo que otorgan las cuatro diputaciones gallegas. Actuó acompañada por la Orquestra Sinfónica de Pontevedra y, juntas, presentaron «Leucoíña. O canto das augas», de Brais González.

La actuación en Vigo de este fin de semana será la segunda. El ciclo continuará el 25 de abril en Vilagracía de Arousa, de la mano del Coro Liceo de Vilagarcía, que cumple 45 años, la Banda de Cámara Arousa y solistas. Darán un concierto de música sacra en la iglesia del convento de Vista Alegre.

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La cuarta cita será en Ribadumia, el 18 de mayo, con la actuación de Tolemia’s Consort en la Iglesia de San Andrés de Barrantes. El cierre del programa tendrá lugar en el monasterio de San Xoán de Poio, el 23 de maio, con el concierto del LX Aniversario del Orfeón e Orquestra Terra a Nosa.

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