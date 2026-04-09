La Guardia Civil de Vigo interviene 193 kilos de tabaco de contrabando y 50 cajetillas falsificadas

La Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Vigo, en el marco de sus funciones de Resguardo Fiscal del Estado y prevención del contrabando, ha intervenido a lo largo de los últimos meses, mediante servicios preventivos de análisis de riesgo e inspección de paquetería, un total 193 kilos de picadura de tabaco de origen ilícito y 50 cajetillas de tabaco falsificadas.

Todo ello procedía de ventas realizadas online y que se distribuían mediante envíos de paquetería desde localidades del centro y sur de España a diferentes destinatarios con residencia en varios municipios de la provincia de Pontevedra.

Según informa la Guardia Civil, las inspecciones realizadas permitieron localizar múltiples envíos, procediéndose a la aprehensión de la mercancía e instruyendo las correspondientes actas a los destinatarios, un total de 78, por presuntas infracciones a la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, remitidas a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra.

A todo ello –añaden desde la Guardia Civil– se añade otro elemento y es el modo de adquisición de las labores de tabaco, es decir, fuera del circuito legalmente establecido, pues la Ley 28/05, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, establece que se «prohíbe la venta y suministro de productos del tabaco por cualquier otro método que no sea la venta directa y personal o a través de máquinas expendedoras, quedando expresamente prohibida la venta o suministro al por menor de productos del tabaco de forma indirecta o no personal, mediante la venta a distancia o procedimientos similares», explican.

Procedentes de Madrid y Valencia

«Cabe destacar que 12 de los paquetes interceptados proceden de un proveedor con domicilio en Carabanchel (Madrid) y otros 20 de un proveedor con residencia en Valencia, los cuales también están siendo investigados por otras Unidades Fiscales de la Guardia Civil en relación con envíos que llegan a otras provincias de España», explican.

En el mercado legal, el valor de las labores incautadas ascendería a 32.810 euros. «Si bien, sirviéndose de esta actividad ilegal los denunciados adquieren la mercancía ilícita por un valor de 6.594,69 euros, con la consiguiente defraudación de impuestos a Hacienda», apuntan desde la Guardia Civil.

Los destinatarios denunciados residen en las localidades de A Cañiza, Creciente Ponteareas, A Guarda, Salvaterra de Miño, O Rosal, Tomiño, Baiona, Nigrán, Gondomar, Mos, Salceda de Caselas, O Porriño, Vigo, Redondela, Soutomaior, Cangas, Moaña, Marín, Bueu, Pontevedra, Combarro, Ribadumia, Sanxenxo y Caldas de Reis.