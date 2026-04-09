Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Friburgo-CeltaTráfico Estrecho OrmuzDebate Estado AutonomíaCesáreas acompañadas CunqueiroIncendios GaliciaQuemado botella agua barFillas de Cassandra
instagramlinkedin

La Guardia Civil de Vigo interviene 193 kilos de tabaco de contrabando y 50 cajetillas falsificadas

Provenían de ventas por internet y se distribuían a 78 destinatarios de diferentes puntos de la provincia

Tabaco de contrabando incautado por la Guardia Civil de Vigo.

Tabaco de contrabando incautado por la Guardia Civil de Vigo. / Guardia Civil

R. V.

Vigo

La Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Vigo, en el marco de sus funciones de Resguardo Fiscal del Estado y prevención del contrabando, ha intervenido a lo largo de los últimos meses, mediante servicios preventivos de análisis de riesgo e inspección de paquetería, un total 193 kilos de picadura de tabaco de origen ilícito y 50 cajetillas de tabaco falsificadas.

Todo ello procedía de ventas realizadas online y que se distribuían mediante envíos de paquetería desde localidades del centro y sur de España a diferentes destinatarios con residencia en varios municipios de la provincia de Pontevedra.

Según informa la Guardia Civil, las inspecciones realizadas permitieron localizar múltiples envíos, procediéndose a la aprehensión de la mercancía e instruyendo las correspondientes actas a los destinatarios, un total de 78, por presuntas infracciones a la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, remitidas a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra.

A todo ello –añaden desde la Guardia Civil– se añade otro elemento y es el modo de adquisición de las labores de tabaco, es decir, fuera del circuito legalmente establecido, pues la Ley 28/05, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, establece que se «prohíbe la venta y suministro de productos del tabaco por cualquier otro método que no sea la venta directa y personal o a través de máquinas expendedoras, quedando expresamente prohibida la venta o suministro al por menor de productos del tabaco de forma indirecta o no personal, mediante la venta a distancia o procedimientos similares», explican.

Procedentes de Madrid y Valencia

«Cabe destacar que 12 de los paquetes interceptados proceden de un proveedor con domicilio en Carabanchel (Madrid) y otros 20 de un proveedor con residencia en Valencia, los cuales también están siendo investigados por otras Unidades Fiscales de la Guardia Civil en relación con envíos que llegan a otras provincias de España», explican.

En el mercado legal, el valor de las labores incautadas ascendería a 32.810 euros. «Si bien, sirviéndose de esta actividad ilegal los denunciados adquieren la mercancía ilícita por un valor de 6.594,69 euros, con la consiguiente defraudación de impuestos a Hacienda», apuntan desde la Guardia Civil.

Noticias relacionadas y más

Los destinatarios denunciados residen en las localidades de A Cañiza, Creciente Ponteareas, A Guarda, Salvaterra de Miño, O Rosal, Tomiño, Baiona, Nigrán, Gondomar, Mos, Salceda de Caselas, O Porriño, Vigo, Redondela, Soutomaior, Cangas, Moaña, Marín, Bueu, Pontevedra, Combarro, Ribadumia, Sanxenxo y Caldas de Reis.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
  2. La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
  3. Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
  4. La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
  5. Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
  6. Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
  7. Teo Cardalda: «Uno de los grandes aciertos de las nuevas generaciones es que hacen música con poco, un bombo, una voz y suena igual de bien»
  8. La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo

La Guardia Civil de Vigo interviene 193 kilos de tabaco de contrabando y 50 cajetillas falsificadas

Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»

Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»

Paso adelante del Concello de Vigo para la reforma del mercado de Teis

Paso adelante del Concello de Vigo para la reforma del mercado de Teis

El BNG de Vigo reclama a la Xunta la mejora del centro de día Atalaia, en Teis

El BNG de Vigo reclama a la Xunta la mejora del centro de día Atalaia, en Teis

La zarzuela regresará al auditorio de Castrelos en agosto

La zarzuela regresará al auditorio de Castrelos en agosto

El PP de Vigo denuncia que el Concello aún no ha formalizado la cesión de la parcela para la Biblioteca del Estado

El PP de Vigo denuncia que el Concello aún no ha formalizado la cesión de la parcela para la Biblioteca del Estado

La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo: «Es decepcionante»

Un homenaje muy coral para Otero Pedrayo

Tracking Pixel Contents