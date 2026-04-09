Condenado en Vigo a un año de cárcel por quedarse con más de 32.000 euros de la recaudación de máquinas de dardos

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a un año de prisión, por un delito de apropiación indebida, a un hombre que se quedó con 32.650 euros de las recaudaciones de varias máquinas recreativas.

Este hombre trabajaba desde 2019 para una empresa dedicada a la explotación de máquinas de dardos que, a su vez, eran propiedad de una compañía coreana. Así, la empresa que le contrató tenía los derechos de explotación de 380 máquinas instaladas en las zonas de A Coruña, Lugo, Pontevedra y León, y el acusado era el encargado de recoger la recaudación de 50 de esas máquinas.

Además de la recaudación, también se dedicaba a captar clientes a cambio de un porcentaje de esa recaudación. Pero a partir de 2021 dejó de cumplir su obligación de pagar a la empresa y, a pesar de que fue requerido en varias ocasiones, no cumplió dicha obligación, por lo que la mercantil decidió rescindir el contrato.

Retiró y ocultó hasta 30

Sin embargo, el acusado continuó recaudando el dinero de las máquinas y quedándose con él. Además, también retiró y ocultó 30 de las 50 máquinas que tenía asignadas.

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Por estos hechos, el tribunal provincial lo ha condenado a un año de prisión y le impone el pago de una indemnización de 32.650 euros a la empresa, así como el pago del valor de las máquinas en ejecución de sentencia.