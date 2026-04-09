Cae en Vigo el histórico atracador de bancos José Javier Tielas tras meses fugado
Es uno de los tres detenidos en el operativo desplegado la pasada semana y todos ingresaron en prisión provisional
Uno de los tres detenidos en el operativo relacionado con atracos bancarios desplegado la semana pasada en Vigo como consecuencia de una investigación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional es José Javier Tielas Solla, un histórico asaltante que permanecía fugado desde hacía meses
Este veterano delincuente de 60 años de edad ha vuelto así a ingresar en prisión provisional, al igual que los otros dos arrestados en este dispositivo del que todavía no han trascendido apenas datos al estar bajo secreto judicial.
José Javier Tielas tenía una orden de busca y captura vigente emitida por la magistrada de la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo, que acaba de ser informada por el juzgado de guardia de Porriño, a donde pasaron a disposición judicial los atracadores, de la detención del sexagenario.
Dos causas judiciales abiertas
Al margen del operativo por el que acaba de ser detenido, Tielas está supuestamente implicado en al menos dos de los asaltos a entidades bancarias de la oleada de robos que hubo en 2023 en Vigo y su área: el ocurrido en una sucursal de Martínez Garrido en el que se obtuvo un botín de 117.000 euros y el gran golpe de Gran Vía, donde los atracadores se hicieron con casi 310.000 euros, todo un récord.
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