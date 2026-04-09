El BNG de Vigo reclama a la Xunta la mejora del centro de día Atalaia, en Teis
Los nacionalistas presentan una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia para poner fin a las filtraciones de agua por el mal estado de las ventanas
R.V.
El BNG de Vigo reclama a la Xunta el arreglo inmediato de las deficiencias en el centro de día Atalaia, en el barrio de Teis. Para conseguirlo, han presentado una serie de iniciativas en el Parlamento de Galicia recogiendo las denuncias del equipamiento por las filtraciones de agua y el frío que padece desde hace 15 años por el deterioro de las ventanas. La diputada del BNG Carmela González y el portavoz nacionalista en el Concello, Xabier P´. Igrexas, mantuvieron un encuentro con las familias usuarias y representantes de los trabajadores para conocer de primera mano los problemas.
«É inaceptábel que nun centro de día, no que se atenden a 25 persoas maiores, filtre auga os días de choiva e entre vento e frío, provocando riscos para saúde e mesmo situacións de inseguridade», criticaron ambos. Por ello, reclaman a la Xunta la sustitución inmediata de las ventanas de cara al próximo invierno. Además, critican que desde 2009 no se hayan habilitado plazas públicas en centros de día o residencias de mayores en Vigo.
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