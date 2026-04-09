Las ayudas de la Xunta para captar nuevos vuelos: 100.000 euros por destino y un máximo de dos por año en cada aeropuerto de Galicia

La Xunta inició este jueves en Santiago una ronda de reuniones con representantes empresariales y del sector turístico con las que pretende detallar la propuesta que ha diseñado el Gobierno gallego para contribuir a la captación de nuevas rutas en los tres aeropuertos de Galicia, un proceso en el que irá de la mano de Aena y en la que quiere que se impliquen también los tres concellos y las diputaciones.

Fue el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el que explicó los criterios que seguirá la Xunta en este proceso, garantizando una aportación de 100.000 euros para la promoción turística en cada destino que se capte. En un principio, salvo que las circunstancias así lo consideren, el Gobierno gallego garantiza que las ayudas afectarán a un máximo de dos vuelos al año por aeropuerto, lo que situarían en un tope de seis por ejercicio en el conjunto de la Comunidad.

«É un cambio substancial, confiamos no modelo de Aena e queremos axudar engadindo apoio institucional. Seguro que traballando todos xuntos, seremos capaces de conseguir novos destinos», indicó Calvo, abriendo la puerta a que sea la propia Xunta la que invierta los 100.000 euros en promoción o que se canalice la aportación a los concellos a través de convenios para que sean ellos los que hagan la inversión sumando sus propias aportaciones.

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Tras la cita en Santiago, en las próximas semanas será el turno tanto de A Coruña como Vigo, además de trasladar el planteamiento a las diputaciones. Además, la Xunta ha solicitado también una nueva reunión del Comité de coordinación aeroportuaria, apelando a dejar a un lado «confrontaciones estériles».