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Hasta 240 euros de diferencia por curso entre Jurídicas o Ingenierías en la UVigo

El coste de los grados en Derecho o Economía es de 591 por año, frente a los 835,80 de las ingenierías, Biología o Química

Una clase en la UVigo.

Una clase en la UVigo. / ALBA VILLAR

Elena Villanueva

Hasta para elegir lo que estudias, hay que mirar el bolsillo. Y es que atendiendo al ámbito o rama de estudios, los títulos de la UVigo cuestan más o menos. Los grados de Ciencias como Biología o Química tienen un coste anual de 835,80 euros; mismo precio que los del ámbito de la Salud (Fisioterapia, por ejemplo), en el ámbito Social y Jurídico los grados en Derecho, Economía, Turismo o Educación Social no exceden de los 591 euros.

Las ingenierías oscilan entre tasas de 772,50 euros o 835,80. Por último, Artes y Humanidades también son a 591 euros el curso excepto el grado de Bellas Artes que sube a 835, 80 euros.

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Estos precios vienen recogidos en el Decreto 55/2025, por el que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos en las universidades públicas del Sistema universitario de Galicia, a excepción de los grados del campus de Vigo de Educación Infantil, Primaria, Enfermería (Meixoeiro) o Enfermería (Povisa), que al ser impartidos a través de un centro adscrito privado, su precio es superior.

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