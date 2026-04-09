1.600 profesores de la concertada en Vigo, pendientes de su nuevo convenio

Sindicatos de la Educación Concertada y la patronal de los centros de titularidad privada se reúnen desde ayer para trabajar en el VIII convenio colectivo que, en el caso de Vigo, afectará a entre 1.600 y 1.800 docentes que dan clase en colegios privados pero sostenidos con fondos públicos.

Y es que el municipio vigués cuenta con una singularidad: la mitad de sus 85 centros educativos son concertados: 45 públicos frente a 40 concertados.

Por ello, sindicatos como FEUSO reclaman trabajar «en las mismas condiciones», especialmente en cuanto a la dedicación al alumnado con necesidades educativas especiales. «Yo entiendo que la Xunta o la comunidad que sea no subvencione una biblioteca o un programa en el extranjero a los colegios concertados, pero sí la atención a este alumnado. Dan una asignación anual por el gasto de profesores y luego, el resto, para gastos. Pero cada vez hay más diagnósticos y se necesita de una dedicación especial y particular», defiende Juan Lemos, del sindicato FEUSO.

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También se reclamará en esta mesa de negociación del convenio clarificar qué se entiende por «periodo lectivo». «Un docente tiene asociadas 25 horas semanales, pero las clases no siempre son de una hora exacta y muchas veces se les encargan otros cometidos para que cumplan», incide Lemos.