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Vigo se consolida como el mercado inmobiliario más dinámico de Galicia, con picos de 6.000 euros/m²

Un informe de Engel & Völkers sitúa a Baiona y Nigrán como enclaves «prime» del área metropolitana

Vista general de la ciudad de Vigo.

Vista general de la ciudad de Vigo. / Marta G. Brea

J. C.

Vigo se posiciona como uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos del noroeste peninsular, impulsado por su actividad económica y por un atractivo residencial que se extiende desde el casco urbano hacia su área de influencia. Es una de las conclusiones que se extraen del informe de mercado elaborado por Engel & Völkers en las zonas donde opera en Galicia, que identifica a la ciudad olívica como uno de los destinos con mayor potencial del norte de España.

Según los datos recogidos por la firma, el precio medio de la vivienda en Vigo se sitúa en 3.690 euros por metro cuadrado, con operaciones que alcanzan valores máximos en el entorno de los 6.000 euros/m². El documento enmarca estas cifras en un contexto de alta demanda y escasez de oferta, factores que han tensionado el mercado en los últimos ejercicios y que, de cara a 2026, mantendrán el dinamismo, aunque con un crecimiento más moderado tras las fuertes subidas del año pasado.

El informe subraya además el papel del área metropolitana como motor complementario. Baiona y Nigrán aparecen ya como enclaves «prime», con rangos de precios medios de 3.849 y 3.730 euros/m², respectivamente, y operaciones que en algunos casos rozan los 4.894 euros/m² en Baiona o los 4.625 euros/m² en Nigrán. También Gondomar figura con una evolución al alza, empujada por compradores que buscan entornos residenciales próximos a Vigo.

En cuanto al perfil de la demanda, Engel & Völkers observa que sigue predominando el comprador nacional, pero crece la presencia internacional, un fenómeno asociado tanto al atractivo de la costa como a la mejora de las conexiones y la consolidación de las Rías Baixas como destino. En Vigo ciudad, la consultora detecta además un giro en las preferencias: la vivienda unifamiliar gana peso como tipología más demandada, mientras que en el litoral se impone la compra de pisos cercanos a la playa, especialmente vinculados a segunda residencia.

Mercado de alquiler

El mercado del alquiler también refleja esa presión. En Vigo, el precio medio se sitúa en torno a 12,5 euros/m², con especial demanda en viviendas de 100 a 150 m² y dos o tres dormitorios, destinadas mayoritariamente a residencia habitual.

Noticias relacionadas y más

La foto que dibuja el informe para 2026 sitúa a Vigo y su entorno en el centro de un ciclo expansivo que, sin perder fuelle, apunta a una redistribución de la demanda: las ciudades seguirán siendo el motor, pero los alrededores y la costa ganarán protagonismo como válvula de escape ante la escalada de precios y la falta de producto.

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