Las sinfonías y danzas de la Corte de Luís XV resuenan en la Concatedral de Santa María
La Orquesta Clásica de Vigo ofrece el sábado un concierto gratuito con clavecín, dirigido por Daniel Sanmartín Nieto
R. V.
La Concatedral de Santa María de Vigo se inundará el sábado con las «Sinfonías y danzas de la corte de Luis XV», un concierto de orquesta y clavecín ofrecido por la Clásica de Vigo.
Cuentan desde la orquesta que el programa, titulado «Un pasto de cetro y lira», evoca el doble universo que marcó a Franci tras el Grand siècle: la Arcadia bucólica, de la naturaleza idealizada, y el esplendor de la corte. Durante el reinado del bisnieto del rey Sol, se mantuvo la danza elevada a lenguaje político y social. «Las difernectes piezas recogidas en este concierto constituyen el vocabulario de esta tradición, cuya estabilidad formal no impide una evolución significativa en su escritura musical», señala.
En el programa figuran obras de Jean-Féry Rebel —Les Plaisirs champêtres— y Jean-Philippe Rameau —Castor et Pollux, suite para orquestra da traxedia lírica— , así como la única que se conserva de la compositora barroca Mademoiselle Duval —Les Génies, ou Les caractères de l’Amour, suite para orquestra da opera-ballet—.
Gratuito
El director de esta noche será el pontevedrés Daniel Sanmartín Nieto, vicedirector artístico del festival organístico 8pés desde su primera edición, en el año 2021.
La cita es a las 21 horas —con apertura de puertas a las 20.30— y es gratuita, previa reserva a través del siguiente enlace.
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