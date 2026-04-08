Movilidad
El precio del diésel se vuelve a disparar: hay gasolineras en Vigo otra vez con el litro a más de dos euros
La diferencia con la gasolina 95 llega a superar ya los 40 céntimos el litro en la misma estación
El alza de costes castiga a la mayor parte del parque móvil vigués
La pequeña tregua en los precios del combustible provocada por el efecto de las medidas aprobadas por el Gobierno central para reducir temporalmente los impuestos que gravan los carburantes, convalidadas posteriormente en el Congreso, se ha evaporado en los últimos días y ha vuelto a provocar una espectacular subida de tarifas en las gasolineras, aunque afectando únicamente a los vehículos diésel, que son los que están sufriendo más las consecuencias de la guerra en Irán. Así, este miércoles volvía a haber menos de un mes después en Vigo estaciones de servicio que proporcionaban el litro de gasóleo a más de dos euros el litro.
Según los datos recopilados por el portal del Ministerio de Transición Ecológica, volvieron a romper esa simbólica barrera las gasolineras de la compañía Moeve situadas en las avenidas de Ricardo Mella y Beiramar, donde se cotizaba a 2,02 y 2,03 euros respectivamente. Estos surtidores marcaban este miércoles el techo de precios en Vigo, aunque como es habitual en función del tipo de gasolinera, hay un amplio abanico de costes que situaba el precio medio del litro de gasóleo tipo A en 1,92 euros, puesto que también se podía encontrar por ejemplo en la estación que tiene Alcampo en la avenida de Madrid a 1,83 euros. La prueba de que los costes se han disparado es que, en apenas cuatro días, el precio medio ha crecido en 10 céntimos el litro, mientras que en las dos semanas anteriores se mantuvo prácticamente en niveles similares.
Los efectos de la guerra en Irán dejan, además, un escenario muy diferente para aquellos conductores con vehículos diésel o con gasolina 95, ya que este último carburante apenas está experimentando variaciones significativas tras la subida inicial con el arranque del conflicto, manteniendo este miércoles un precio medio de 1,56 euros, un 19% menos que el gasóleo. Las diferencias de precio llegan a ser, incluso, más abultadas en estaciones de servicio como la de Beiramar, donde además de tener el diésel más caro de la ciudad en estos momentos, la distancia con el litro de gasolina 95 supera los 40 céntimos. Esto supone, por ejemplo, que llenar un depósito de la misma capacidad (55 litros), varíe más de un 25%, unos 22 euros.
Este escenario tiene una incidencia especialmente significativa en Vigo. Según los datos que maneja la Dirección General de Tráfico, más de un 55% de los turismos registrados en la ciudad están propulsados por diésel, un porcentaje que en el caso de las furgonetas asciende al 81%, castigando, por tanto, la movilidad y los desplazamientos tanto de conductores en su día a día como por motivos laborales.
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