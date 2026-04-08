El PP de Vigo desafía a Abel Caballero a un debate sobre el estado de la ciudad: «No hacerlo es una prueba de su falta de tolerancia»

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, desafía al alcalde vigués, Abel Caballero, a convocar un debate sobre el estado de la ciudad, criticando que «se haya negado sistemáticamente durante su mandato» y entendiendo que no celebrarlo «es la mejor prueba de su falta de tolerancia y respeto por el pleno».

Aunque los populares recuerdan que este tipo de debates no están contemplados como una obligación, Sánchez apunta que es normal convocarlo en otras ciudades gallegas, al entender que es el formato ideal para abordar los temas que más preocupan a los ciudadanos, «problemas reales que afectan a los vigueses en su día a día».

En este sentido, cita la presidenta de los populares cuestiones como la dificultad de acceso a la vivienda, las deficiencias del transporte urbano, la falta de trabajadores en departamentos como bomberos o policía o las demoras que arrastran los servicios sociales. Por otro lado, Luisa Sánchez quiere tratar también los retrasos en infraestructuras como la salida sur ferroviaria y la variante de Cerdedo o la situación del aeropuerto de Peinador.

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«¿Será que el señor Caballero tiene miedo a debatir sobre los problemas que de verdad afectan a Vigo? ¿Prefiere cortinas de humo para no hablar de lo realmente importante? ¿Le falta valentía?», termina preguntándose Luisa Sánchez.