La orquídea autóctona «de hojas largas» se duplica en solo un año en las Islas Cíes

Buenas noticias para la biodiversidad de las Islas Cíes. La orquídea Cephalanthera longifolia, popularmente conocida como «de hojas largas», lleva un par de años brotando por las islas. Es una especie autóctona por lo que su avance es siempre positivo.

El director del Parque Nacional das Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas, explica que las plantas están en seguimiento y que todavía faltan otras cinco especies de la misma por analizar. Pero, los 40 ejemplares que había en 2024 ya son 133 este año. Su avance a lo largo del tiempo se estudió estableciendo balizas, con las que controlaron la aparición de nuevas.

No están al alcance del público (por motivos evidentes), pero sí que se pueden visualizar en algunas zonas del archipiélago.

¿Cómo lograron esta positiva propagación? El personal del parque quitó algunas especies invasoras y, en principio, les vino bien. Aunque no se sabe con certeza. Los desbroces sí fueron beneficiosos, así como la presencia de la mariposa Zerynthia rumina, a la que le gusta rondar estas flores.

El pequeño insecto está en peligro de extinción, aunque continúa apareciendo en los alrededores de las orquídeas «de hojas largas».

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Capataces en prácticas

El alumnado durante las prácticas. / FDV

Durante estos días, el alumnado y profesorado de la Escuela de Capataces Forestales de Lourizán está realizando una estancia formativa en las Islas Cíes, en colaboración con el Parque. Esta experiencia combina convivencia, aprendizaje práctico y trabajo en el campo, permitiendo aplicar métodos respetuosos con el medio en tareas de conservación, restauración de hábitats y gestión ambiental, al tiempo que se complementa con sesiones de explicación y observación directa en un entorno natural protegido.