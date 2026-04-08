La ocupación en verano de los pisos turísticos de Vigo iguala la de Santiago y A Coruña juntas

Todavía con el eco de la polémica generada por el Clúster de Turismo de Galicia al plantear una «especialización» de los aeropuertos de la Comunidad que dejase el camino expedito al de Santiago para operar en exclusiva los vuelos de ocio y limitar los de Vigo y A Coruña a negocios y trabajo, los datos continúan evidenciando el potencial turístico de la ciudad olívica, en esta ocasión los actualizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto a la ocupación que registraron las viviendas de uso turístico el pasado verano, cuando los pisos y casas particulares destinados a uso vacacional en Vigo registraron prácticamente las mismas pernoctaciones que los de Santiago y A Coruña juntos.

Las cifras recopiladas por el INE reflejan que entre julio y agosto, este tipo de alojamientos anotó en Vigo cerca de 231.000 noches contratadas, mientras que en la capital gallega la cifra fue de 122.400 y en A Coruña de 110.680. Estas cifras permiten, por tanto, dar una imagen mucho más real del nivel de atracción turística que ha conseguido la ciudad olívica en los últimos años, motivada en buena parte por el bum de las viviendas de uso turístico, un fenómeno que ha disparado las plazas de alojamiento hasta superar las de Santiago y que tiene un impacto mucho más elevado en las cifras totales de viajeros alojados.

Así, con datos cerrados al tercer trimestre de 2025 (falta por medir, por tanto, la última Navidad), las pernoctaciones en viviendas turísticas representan en Vigo ya el 40% de las totales, un porcentaje que supera con creces al que alcanzan A Coruña y Santiago, donde se quedan en el 23 y el 21%, respectivamente, lo que demuestra una mayor dependencia de la captación que puedan realizar los hoteles.

En Vigo, entre enero y septiembre, los pisos turísticos registraron 460.615 noches contratadas (un 9,2% más que en el mismo período del año anterior), mientras que los hoteles se quedaron en 663.595, lo que supuso un descenso de casi el 9,6% en relación con los datos de 2024, por lo que las viviendas particulares permitieron mantener los niveles de ocupación y afianzar la evolución que ha demostrado la ciudad olívica en materia turística en la última década, con más de 1,1 millones de pernoctaciones en los tres primeros trimestres de 2025, por encima de A Coruña y por detrás de Santiago, que sumó más de 1,5 millones en ese mismo período. Aunque la capital gallega aloja más viajeros, Vigo ha reducido notablemente la brecha en los últimos años, casi un 60%.

Perfil

El trasvase de viajeros de hoteles a otro tipo de alojamientos en Vigo queda patente especialmente en verano, puesto que por primera vez en la serie histórica, tanto en julio como en agosto, las pernoctaciones en pisos y casas superaron las anotadas en los establecimientos hoteleros y pensiones. Solo en agosto, el mes estrella de la época estival por excelencia, se anotaron 131.730 noches, 20.000 más que en los hoteles, mientras que en julio hubo 98.366, casi 1.500 más. Mientras, por procedencia de los viajeros, las pernoctaciones protagonizadas por turistas extranjeros supusieron entre enero y septiembre del año pasado más del 42% del total, con un pico alcanzado en junio, mes en el que más de la mitad de las noches contratadas en pisos y casas vacacionales fueron protagonizadas por visitantes foráneos.