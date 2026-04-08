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Nueva confirmación en Castrelos: «Será la ópera con más gente en la historia de España»

El cartel de conciertos veraniegos en Vigo suma una nueva cita el 24 de julio

Público en un concierto de ópera celebrado el pasado verano en Castrelos.

Público en un concierto de ópera celebrado el pasado verano en Castrelos. / Pablo Hernández Gamarra

R.V.

Vigo

El cartel de los conciertos en Castrelos del próximo verano tiene ya su sexta cita confirmada, que será el 24 de julio y que permitirá disfrutar de la ópera Carmen, tal y como acaba de avanzar este mediodía el alcalde de Vigo, Abel Caballero, convencido de que la obra de Georges Bizet estrenada en París en 1875 será un éxito de público. «Quiero que vaya todo Vigo a verla y hago un vaticinio, será la ópera con más gente en la historia de España, va a ser una petada», augura el regidor vigués.

Esta historia de pasión, amor y tragedia estará interpretada por 23 cantantes y 24 músicos, según los detalles facilitados por Caballero, que calificó esta ópera de «obra maestra». Carmen se suma, por tanto, a las otras cinco citas confirmadas durante las últimas semanas. El cartel se abre el 2 de julio con la actuación de Deep Purple, continuando el 24 con la ópera hoy anunciada y el 30 de julio con la presencia en el auditorio de Chayanne. Ya en agosto, está prevista el día 11 la actuación de The Corrs, el 14 la de Viva Suecia y el 15 la de Iván Ferreiro.

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