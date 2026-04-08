Juan Manuel Vieites reclama «coherencia económica» para reforzar el papel de Vigo y su puerto en la red atlántica

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, defendió hoy en Vigo el papel estratégico de la ciudad y su puerto en la red atlántica, en un encuentro organizado por el Propeller Club Puerto de Vigo dentro de sus «Almuerzos Propeller Club Vigo», una cita que se celebra el segundo miércoles de cada mes y que reúne a empresarios y profesionales del ámbito marítimo-portuario y logístico.

Desde el propio Propeller Club destacaron que con este tipo de foros «continúan reforzando su papel como espacio de diálogo y reflexión» sobre los grandes retos del sector, acercando a sus socios «voces relevantes del panorama económico e institucional gallego».

En su intervención, Vieites situó el contexto empresarial en un escenario de «costes, rigideces e incertidumbres» y resumió su principal preocupación: «La empresa no pide ganas de invertir; pide estabilidad normativa y tiempo para adaptarse». El presidente de la CEG recordó que Galicia cerró 2025 con un crecimiento del PIB en torno al 2,4% y una tasa de paro del 8,3%, apoyada en «pilares sólidos» como industria, exportación, cadena mar-industria, automoción, agroalimentación, naval, logística y servicios avanzados. «Que la empresa gallega haya resistido no significa que compita en condiciones fáciles», subrayó.

Vieites insistió en que Galicia necesita «más industria» y escalar en innovación, no solo a través de grandes compañías: «Necesitamos que innoven también las pymes; escalar en digitalización y en internacionalización». En ese punto, alertó de que la apertura exterior es una ventaja, pero también una exposición: «Galicia es una comunidad profundamente abierta al exterior».

El presidente de la CEG centró buena parte de su discurso en Vigo como «nodo económico que Galicia no puede infravalorar» y defendió una vertebración territorial basada en «suma de nodos fuertes» y no en el reparto. «Galicia necesita nodos fuertes, bien conectados y trabajando en red», remarcó antes de reivindicar, junto con la Autoridad Portuaria, la mejora de accesos, la conexión ferroviaria de mercancías, la intermodalidad real, el desarrollo de la PLISAN y el reconocimiento del puerto como nodal en la red europea.

Coherencia económica

«No pedimos privilegios, sino coherencia económica», señaló Vieites, vinculando esa demanda al objetivo de crecer y exportar mejor: «Si Galicia quiere crecer más y exportar mejor, necesita que Vigo funcione todavía mejor».

En clave energética, advirtió de un riesgo que considera de país: «Galicia no puede producir energía y perder industria». Denunció que la saturación de redes y la falta de capacidad de acceso y evacuación «están frenando proyectos industriales» y reclamó una ecuación clara: «Necesitamos energía suficiente, energía competitiva y red disponible».

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Como cierre, Vieites pidió al Gobierno de España una «aceleración real» de infraestructuras estratégicas, especialmente ferroviarias y logísticas, además de estabilidad regulatoria. A la Xunta le solicitó seguir reforzando la agilidad administrativa, más suelo y energía para implantación industrial y una formación conectada «con la empresa real», además de defender en Madrid y Bruselas la posición logística, industrial y atlántica de Galicia.