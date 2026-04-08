La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km

La movilidad en Vigo está sujeta a numerosos cambios. A la llegada de Uber, con una flota de decenas de vehículos que realizan traslados de pasajeros por la ciudad, aunque siguen sin licencia para ello, y al fenómeno del alquiler de vehículos particulares para conseguir ingresos extra, el modelo de carsharing llegará a la ciudad a lo largo de este año. Lo hará a través de Mobify, compañía gallega pionera en este sector y que está en negociaciones con el Ayuntamiento de Vigo tras asentarse ya en otras ciudades gallegas como Santiago, A Coruña y Ourense. «Estamos trabajando para llegar a Vigo cuanto antes y nuestra idea es que sea ya este año», asegura Nuria Iglesias, responsable de operaciones de Mobify.

Y la apuesta, según confirman desde la empresa, es grande. Porque el objetivo es desembarcar en la ciudad con una flota de al menos cien vehículos, todos ellos híbridos y eléctricos, e ir ampliándola en función de la demanda de los usuarios. La principal característica del servicio y que lo distingue de otras plataformas es que se cobrará por uso real, es decir, el usuario paga por kilómetro recorrido y no por el tiempo, eliminando así el estrés del tráfico y reduciendo los siniestros y la peligrosidad en la carretera. Las tarifas parten de 0,29 euros por kilómetro, combustible incluido. En función del vehículo elegido, el precio varía. También ofrece la posibilidad de pagar por día, como el clásico alquiler de coches, con tarifas desde los 16 euros por jornada.

El sistema funciona a través de una aplicación móvil. El usuario puede localizar, reservar, abrir y cerrar los vehículos sin necesidad de llaves, sin estar pendientes de los horarios de una oficina, de la necesidad de firmar de papeles y largas colas de espera. Y al terminar el trayecto, solo hay que dejar el vehículo en la zona marcada también por la aplicación. El objetivo es que el usuario pueda gestionar su movilidad de forma integral a través de tres clics en su dispositivo.

Los planes de la empresa no se ciñen exclusivamente a Vigo, sino que también estarán presentes en el conjunto del área metropolitana.

El servicio estará enfocado tanto a autónomos como a familias, pero la compañía también quiere ofrecer buenas condiciones a los turistas al ser consciente del tirón que ha logrado Vigo en los últimos años como destino tanto en Navidad como a lo largo del año. Además, el sector hotelero gallego ha detectado un aumento exponencial en las solictud de servicios de movilidad por parte de sus huéspedes, y el car sharing de Mobify se sumaría así también al alquiler de coches y al taxi como otra opción para ellos.

El contexto económico también es favorable a esta opción de movilidad. Y es que en Galicia el diesel ha subido un 26,7% en apenas unos meses, con gasolineras que por la guerra de Irán ofrecieron el diésel por encima de los dos euros el litro.