Galiexpo Motorshow vuelve al Ifevi de Vigo con drift, superdeportivos y 100 expositores
El salón, único en la península en su formato, se celebrará del 24 al 26 de abril y aspira a superar los 25.000 visitantes
El Galiexpo Motorshow regresa al Ifevi del 24 al 26 de abril con la ambición de superar los 25.000 espectadores y reforzar su condición de único salón de «motorshow» de la península. El alcalde, Abel Caballero, presentó este miércoles la XVIII edición junto al delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, y los organizadores, que avanzaron una programación con drift indoor, exhibiciones, concentraciones y conferencias, además de música y actividades pensadas para público familiar.
El evento ocupará 50.000 metros cuadrados y reunirá a 100 empresas y profesionales de distintos países europeos, con un escaparate que irá desde superdeportivos y clásicos hasta motos y el universo furgo-camper. Caballero definió la cita como «a crónica dunha iniciativa de éxito» y aseguró que «a deste ano será a mellor edición que se fixo nunca».
En la presentación participaron, además, Ricardo Goñi, Agustín Salinas y Joaquín Portabales, quien agradeció el respaldo institucional y calificó al Concello como «a pedra angular de Galiexpo Motor Show». También acudieron el gerente del IFEVI, Arsenio Prieto; el director general del Grupo Recalvi, José María Rodríguez; la directora comercial del Grupo ABC Inmobiliaria, Amalia Pérez; el director de emisiones del Grupo Radio Vigo, Salvador García, y la gerente de Cimalab, Ángeles Álvarez.
Drift, charlas y actividades para todos los públicos
La edición de 2026 recupera actividades en el exterior del recinto ferial y mantiene como uno de sus grandes reclamos los espectáculos de drift indoor, con derribadas controladas y maniobras extremas a cargo de pilotos profesionales. El programa incluye también concentraciones de coches y motos, una zona de virtual gaming, presentaciones de novedades del mundo de la preparación y el motorsport y una ludoteca gratuita.
En el apartado de conferencias figuran nombres con tirón en redes como Ángel Gaitán y Fernando Vega de Seoane, además de integrantes del Recalvi Team, con los pluricampiones de España de rallies José Antonio «Cohete» Suárez y Jorge Cagiao.
La feria mantendrá su enfoque familiar, con entrada gratuita para menores de 7 años y tarifa infantil de 10 euros hasta 12 años (5 euros en el caso del drift).
Jornada profesional y guiño solidario
Zona Franca colabora en la organización de la I Xornada Profesional da Automoción, a la que ya han confirmado asistencia el director general de la Federación Internacional de Automobilismo (FIA), Alberto Villareal, y el director general de Kia Iberia, Eduardo Divar.
En el apartado social, Galiexpo refuerza su colaboración con entidades sin ánimo de lucro: donará parte de la entrada de las exhibiciones de drift a Médicos Sin Fronteras y invitará a 89 asociaciones a visitar el salón.
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