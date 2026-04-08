La defensa del presunto autor del crimen de Redondela pide su excarcelación: alega legítima defensa y problemas de salud

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogió este miércoles la vista por el recurso de apelación presentado por la defensa del marinero que permanece en prisión provisional desde el 2 de febrero de 2025 acusado de matar a puñaladas a otro tras años de enconadas rencillas. El abogado de Roberto Carlos G.F., de 49 años de edad, pide su excarcelación dado el tiempo transcurrido desde que está privado de libertad, más de un año, y al alegar que actuó en legítima defensa. También argumenta que tiene arraigo, lo que a su juicio eliminaría el riesgo de fuga, y sufre problemas de salud. La Fiscalía y las tres acusaciones particulares personadas en la causa se oponen y solicitaron al tribunal de la sala viguesa que lo mantenga en A Lama.

La causa por este crimen todavía está en fase de instrucción judicial en el Tribunal de Instancia de Redondela, pero pendiente ya de las últimas diligencias, entre ellas la del análisis de los teléfonos móviles del fallecido y de su pareja sentimental, que resultó herida en aquel trágico altercado.

La defensa ya había alegado legítima defensa en la comparecencia judicial en la que el presunto homicida fue enviado a prisión provisional: el hombre expuso entonces que los problemas con la víctima venían ya de lejos pero que en los días previos al crimen la situación empeoró ya que, declaró, recibió amenazas y la madrugada en la que ocurrieron los hechos, describió, se vio acorralado por el fallecido, su novia y otro hombre que estaba con ellos.

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A Roberto Carlos se le investiga como presunto autor de un delito de homicidio consumado y otro en grado de tentativa, este último con respecto a la pareja de la víctima mortal, que estuvo hospitalizada a raíz de las lesiones sufridas y tuvo que ser intervenida de urgencia.