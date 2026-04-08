Carlos Botana refuerza la alianza con la Federación de Usuarios para definir el futuro del Puerto de Vigo

La Autoridad Portuaria de Vigo y la nueva junta directiva de la Federación de Usuarios del Puerto han escenificado este miércoles una nueva etapa de colaboración con un encuentro institucional en el que el presidente del organismo portuario, Carlos Botana, dio la bienvenida al nuevo responsable de la entidad, Eloy García, y reivindicó la necesidad de reforzar la unidad en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

Durante la reunión, Botana puso en valor una relación que definió como históricamente «muy fructífera» y avanzó que la participación de los usuarios será clave en uno de los próximos hitos de la terminal olívica: la licitación del nuevo Plan Estratégico, prevista para las próximas semanas.

El presidente de la Autoridad Portuaria subrayó que la Federación de Usuarios tendrá un papel activo en la definición de ese documento, llamado a marcar la hoja de ruta del Puerto de Vigo en los próximos años. «La Federación de Usuarios va a ser un eje importantísimo a la hora de establecer los grupos de trabajo y la comunicación sobre cuál es el camino que vamos a tomar. Tenemos que escribir juntos cuál es el futuro», señaló.

Unidad ante la inestabilidad internacional

Botana enmarcó esta nueva fase de cooperación en un escenario global especialmente complejo, condicionado por la inestabilidad geopolítica, las crisis energéticas y la volatilidad del mercado del petróleo. Ante esa coyuntura, apeló a la cohesión de toda la comunidad portuaria como herramienta para sostener la competitividad del enclave.

«Vivimos en una época de gran incertidumbre a nivel global. Es el momento más importante para que haya unidad entre los usuarios y la Autoridad Portuaria», afirmó, al tiempo que destacó que el Puerto de Vigo continúa obteniendo resultados positivos pese a unas circunstancias que, en ocasiones, hacen que esos avances parezcan «imposibles de conseguir».

En el encuentro también salieron a relucir algunos de los problemas estructurales que arrastra el puerto vigués y que condicionan su crecimiento. Entre ellos, Botana incidió en la falta de superficie y espacio, una limitación histórica que sigue lastrando la capacidad de expansión y de mejora operativa de la terminal.

Modernización, digitalización y menos trabas

Junto a ese déficit de espacio, el responsable portuario situó la modernización como una de las prioridades de su mandato, con especial atención a dos grandes ejes: la digitalización y la simplificación administrativa.

En este sentido, defendió la necesidad de incorporar nuevas herramientas tecnológicas que permitan ganar eficiencia y reducir tiempos en la gestión diaria del puerto. «Debemos impulsar nuevas herramientas tecnológicas para hacer el puerto más eficiente y agilizar los trámites para facilitar la operativa de los usuarios», afirmó.

La reunión sirvió además para sentar las bases de una interlocución más estable entre ambas partes. Autoridad Portuaria y Federación de Usuarios acordaron mantener reuniones periódicas para abordar de forma conjunta los principales asuntos vinculados a la gestión portuaria y avanzar en el objetivo común de consolidar a Vigo como un puerto de referencia en eficiencia, competitividad y servicio.