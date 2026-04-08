El Camino por la Costa se revitaliza tras un complicado inicio de año: 6.500 peregrinos de casi 100 nacionalidades pasaron por Vigo desde enero

Las continuas borrascas y temporales que azotaron Vigo y Galicia durante los dos primeros meses del año, con récord de precipitaciones, tuvo graves consecuencias en muchos ámbitos de la vida diaria y el turismo no fue una excepción, golpeando también a un fenómeno al alza en los últimos ejercicios como es el Camino portugués por la Costa, que vio como en enero y febrero de 2026 la cifra de peregrinos se reducía un 9% respecto al mismo período del año pasado, con apenas 822 usuarios. Sin embargo, el cuarto marzo menos lluvioso de lo que llevamos de siglo y la Semana Santa han dado un vuelco total a las estadísticas que actualiza diariamente la Oficina del Peregrino, reflejando a día de hoy una cifra de usuarios que es un 58% superior a la de 2025, a punto de rebasar ya los 6.500 usuarios de casi un centenar de países en poco más de tres meses de año.

Las perspectivas para el resto del ejercicio son, por tanto, muy buenas, con el desafío de poder superar por primera vez en la historia la barrera de los 100.000 peregrinos al cierre de un año natural, lo que supondría aumentar al menos un 11,8% la cifra de 89.511 alcanzada a lo largo de 2025, cuando logró un crecimiento interanual del 20% consolidándose como el tercer itinerario más utilizado para llegar a Santiago, por detrás del Camino Francés (242.179) y del Camino Portugués por el interior (100.839). En lo que va de año, aunque todas las rutas presentan un incremento de peregrinos, el alza más elevada la anota el camino que atraviesa Vigo.

Entre aquellos que escogen la ruta por la costa, el 78% son de nacionalidad extranjera, destacando aquellos procedentes de Alemania, Estados Unidos, Italia, Portugal o Reino Unido, aunque están representadas ya un total de 96 nacionalidades en lo que va de año. Mientras, entre los casi 1.500 españoles, destacan los madrileños al representar casi el 30%, seguidos de gallegos y catalanes. Más de 2.000, un 43%, peregrinos arrancaron su itinerario desde Vigo y el segundo lugar de origen más habitual es Oporto (un 27%). Baiona, con casi un 10%, cierra el podio.