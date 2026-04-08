El BNG exige a la Xunta rectificar la limitación de vacantes en Infantil en Vigo

El BNG de Vigo reclamó este miércoles a la Xunta de Galicia que rectifique la limitación de nuevas plazas en educación infantil en varios centros públicos de la ciudad. En concreto, el grupo nacionalista pone el foco en los colegios Eduardo Pondal, Paraixal y O Sello, donde —como adelantó FARO— la Consellería de Educación habría reducido vacantes para el curso de 4 años al mantener aulas agrupadas o mixtas.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, calificó la decisión de «absolutamente inxusta e inxustificada» y sostuvo que la Xunta impide «sin argumentos» el crecimiento de estos centros de Lavadores, Teis y Cabral al no permitir el desdoble de unidades. A juicio del Bloque, esta medida afecta a la capacidad de atención y a la calidad educativa en una etapa clave, además de condicionar la elección de las familias durante el proceso de admisión.

«Estrangular» lo público

En su valoración, Igrexas atribuyó el ajuste de plazas a una decisión política deliberada y lo vinculó al mantenimiento de los conciertos educativos con centros privados. «Estamos ante unha decisión política deliberada: recortar no público para favorecer o negocio privado nun ámbito tan fundamental como é o ensino», afirmó.

Desde la formación nacionalista advierten de que esta dinámica debilita el sistema público y limita el derecho de las familias a acceder a una educación pública, gratuita y de calidad. «O ensino público non é un gasto, é un investimento de futuro», defendió el portavoz, al tiempo que reivindicó su papel como herramienta de igualdad de oportunidades y cohesión social.

Petición a Educación

El BNG insta a la Consellería a revertir de inmediato la restricción de plazas en estos colegios y a autorizar desdobles para asumir más alumnado en educación infantil. «O ensino público non pode ser tratado como unha opción secundaria nin subordinada a intereses privados», remachó Igrexas.