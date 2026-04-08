El alumnado de la UVigo aspira (ahora) a ser profesor, ingeniero o directivo

Poco menos de dos meses resta para el examen de la PAU –Prueba de Acceso a la Universidad– y si ya los estudiantes afrontan los últimos simulacros preparatorios con sus profesores, desde las instituciones académicas también se han puesto ya a trabajar en la oferta académica a la que podrán optar todos los que la superen. La UVigo ya anunció que serán, a la espera de su aprobación definitiva por la Secretaría Xeral de Universidades, 5.610 las plazas ofertadas para el curso 2026/2027, de las cuales 3.756 son de nuevo ingreso para estudios de Grado.

¿Qué es la nota de corte?

Acceder a la titulación deseada depende de la nota de corte, la calificación del último estudiante admitido en una carrera con plazas limitadas: a más demanda, más alta será la nota de corte. Hay grados que por su dificultad o salidas laborales siempre son altamente solicitados y cuentan, ya de normal, una nota de corte alta; al igual que otros títulos que, habitualmente, cuentan con menos interés por parte del estudiantado.

Pero, ¿cuáles son los que más han crecido? ¿Aquellos cuya nota de corte ha experimentado en los últimos años mayor subida, y por lo tanto, interés por parte de los alumnos? Atendiendo a los datos de la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) relativos a los cursos 2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026, los nuevos matriculados en la UVigo aspiran a ser profesores, abogados o ingenieros, ya que son el Grado de Educación Primaria e Infantil (campus de Vigo), el Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería en Organización Industrial, Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial, Grado en Ingeniería Mecánica y también los Grados de Química, ADE o Economía los que más incrementaron su nota de corte en estos tres cursos.

Caída en la nota de acceso

Frente a esta tendencia, se encuentran otros grados que a pesar de cumplir con la demanda, han pasado a contar con una nota de corte inferior con el paso de los años. Hablamos de Bellas Artes (de un 6,68 en 2023 y un 10,32 en 2024, pasó a un 5,10 en 2025), Trabajo Social (de un 7,98 en 2024 a un 5,006 el año pasado), Ciencias y Tecnología de los Alimentos (de un 6,51 a un 5,21 en 2025), Dirección y Gestión Pública presencial (de un 7,28 a un 5,83), los dobles grados de ADE y Derecho (de un 9,32 en 2023 a un 7,5 en 20258), el de Turismo y Geografía e Historia (de un 8,018 a un 6,71 el año pasado) o, más llamativo, Ingeniería Biomédica, cuya nota de corte cayó de un 11,63 a un 10,05 al cierre de 2025.

Para conocer las de este curso, habrá que esperar al primer llamamiento a la matrícula, previsto para mediados del mes de junio.