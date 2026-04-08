Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave

Un accidente múltiple ocurrido en la noche de este martes en la AP-9, a su paso por la parroquia viguesa de Cabral, se ha saldado con seis personas heridas, una de ellas de gravedad.

El siniestro, en el que se vieron implicados cinco vehículos, tuvo lugar alrededor de las 22.20 horas en el punto kilométrico 159 de la autopista. Según informó el 112 Galicia, la cadena de colisiones comenzó cuando un vehículo se detuvo en la vía. Al bajarse del coche, la conductora fue atropellada por otro turismo que circulaba en ese momento por la zona.

A partir de ahí, se sucedieron varios impactos. El segundo coche chocó contra el primero, un tercer vehículo terminó impactando contra la mediana y otros dos turismos colisionaron entre sí tras una frenada brusca.

Uno de los heridos tuvo que ser evacuado en estado grave, mientras que las otras cinco personas afectadas sufrieron lesiones de diversa consideración.

En el operativo de emergencia intervinieron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Vigo, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y el servicio de mantenimiento de la autopista.