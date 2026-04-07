La Xunta detecta un nuevo foco de gripe aviar en una gaviota hallada en Vigo

La Consellería do Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación la detección de un nuevo foco de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) en aves silvestres en el municipio de Vigo. El caso corresponde a una gaviota patiamarilla (Larus michahellis) que fue recogida y trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo-Cotobade, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

El animal fue muestreado y analizado, con un resultado confirmado positivo a IAAP (H5N1) por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid). Tras la confirmación, el cadáver fue eliminado conforme a la normativa vigente, según detalla la Xunta.

Con este episodio, Galicia suma siete focos confirmados en aves silvestres en lo que va de 2026. La Administración autonómica subraya, en todo caso, un dato clave para el sector: por ahora no se ha registrado ningún caso de esta enfermedad en aves de corral en la comunidad.

En el conjunto de España, y dentro del período anual de vigilancia —que arranca el 1 de julio—, el número de focos notificados en aves silvestres asciende a 166, de los cuales 14 fueron detectados desde el 1 de enero de 2026. El Ministerio y las autoridades sanitarias apuntan, además, que en las últimas semanas la circulación del virus ha disminuido de forma notable tanto en España como en otros países de la Unión Europea, aunque la cifra acumulada de esta campaña resulta inusualmente elevada en comparación con años anteriores.

Medidas preventivas en 40 municipios

La mejora del riesgo epidemiológico llevó al Ministerio a modificar el pasado 1 de abril las medidas preventivas que estaban vigentes desde el 13 de noviembre, entre ellas el confinamiento de las aves de corral para evitar el contacto directo o indirecto con aves silvestres. En Galicia, esas restricciones se mantienen solo en 40 ayuntamientos incluidos en las denominadas Zonas de Especial Riesgo (ZER) y Zonas de Especial Vigilancia (ZEV).

Medio Rural vuelve a insistir en extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas —tanto industriales como familiares—, con especial atención a las barreras que eviten el contacto con fauna silvestre, y a intensificar la vigilancia de aves domésticas y salvajes, comunicando cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales. En el caso de aves silvestres, la comunicación puede realizarse a través del teléfono 012.

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La Xunta recuerda también que el serotipo detectado (H5N1) ha mostrado un carácter zoonótico limitado, pero recomienda, por prudencia, no manipular aves enfermas o muertas y avisar a los servicios oficiales.