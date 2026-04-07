Vigo recibe un trasatlántico imprevisto: el «AidaSol» se desvía a la ciudad por el mal tiempo en Leixões

El empeoramiento repentino del tiempo, obligó al crucero alemán AidaSol a cancelar su atraque previsto para este martes en Leixões y hacerlo en Vigo.

Gemelo del AidaLuna, que nos visitó el pasado viernes, el AidaSol llegó a Vigo con 2.321 pasajeros alemanes y 626 tripulantes multinacionales, según informó la consignataria Pérez y Cía.

El buque realiza un crucero trasatlántico de tres semanas entre la República Dominicana (desde donde estuvo operando los últimos meses), y Hamburgo, hacia donde zarpará desde Vigo vía A Coruña y Le Havre.

Es la segunda vez que este barco visita Vigo tras su atraque inaugural en abril de 2023. Esta escala imprevista compensa la que también hoy iba a realizar el crucero de expedición Silver Ray, que optó por cancelar tanto Vigo como Leixões, asimismo por el mal estado de la mar.